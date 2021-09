Apt Apt Apt, Vaucluse Le Feu de l’action – Groupe n+1 de la Cie Les Ateliers du spectacle Apt Apt Catégories d’évènement: Apt

Le Feu de l’action – Groupe n+1 de la Cie Les Ateliers du spectacle Apt, 17 septembre 2021, Apt. Le Feu de l’action – Groupe n+1 de la Cie Les Ateliers du spectacle 2021-09-17 19:00:00 19:00:00 – 2021-09-17 22:00:00 22:00:00 Vélo Théâtre Pépinière d’entreprises – 171 av. Eugène Baudouin

Apt Vaucluse Apt Etape de travail (création) / Cie en résidence / Théâtre / Arts et sciences – Durée : 1h20 – Tout public dès 12 ans – Gratuit – Réservation nécessaire reservation@velotheatre.com +33 4 90 04 85 25 https://velotheatre.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme Intercommunal Pays d’Apt Luberon

