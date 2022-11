Le Feu d’Artifice de Noël Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

2022-12-10 19:15:00 – 2022-12-10 19:30:00

Dordogne Retrouvez le feu d’artifice des commerçants sur le port, à partir de 19h15 ! En musique et sur le thème de Noël, venez en famille vous émerveiller. Organisé et offert par la Fédération des Commerçants de Bergerac Retrouvez le feu d’artifice des commerçants sur le port, à partir de 19h15 ! En musique et sur le thème de Noël, venez en famille vous émerveiller. Organisé et offert par la Fédération des Commerçants de Bergerac MC Grasseau – OT de Bergerac

