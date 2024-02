Le fête du court métrage 2024 Brive-la-Gaillarde, mercredi 20 mars 2024.

Le fête du court métrage 2024 Brive-la-Gaillarde Corrèze

OPTION CINÉ DU LYCÉE D’ARSONVAL En partenariat avec Carré Ciné et Les Yeux Verts Pôle d’éducation aux images en Nouvelle-Aquitaine. Toute la semaine, découvrez en avant-séance de votre film un des deux courts métrages du bac des élèves de la section cinéma audiovisuel du lycée d’Arsonval RESPECT de Solène Amavasee, Océane Gauthier et Ludivine Malbec et LA MALÉDICTION DES SHAMBLES de Mélissa Rougeot et Juliette Veyriere

Du 20 au 26 mars .

Début : 2024-03-20

fin : 2024-03-26

3 bd Général Koenig

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

