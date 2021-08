Le festoche des Aganit’s Lévignac-de-Guyenne, 14 août 2021, Lévignac-de-Guyenne.

Le festoche des Aganit’s 2021-08-14 – 2021-08-14

Lévignac-de-Guyenne Lot-et-Garonne Lévignac-de-Guyenne

Rassemblements mobylettes, motos à partir de 9h et exposition de photos, mobylettes, Pop Art, vente de vinyles ainsi que de nombreux concerts, 12 au total, sur les 2 scènes extérieures (Posthume, Run Over Cats Paradise, Quintana, Nana Sapritch, Les Cales sont sèches… et beaucoup d’autres !). Présence de stands toute la journée.

dernière mise à jour : 2021-08-06 par