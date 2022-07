le Festivalet

2022-08-27 – 2022-08-28 EUR Samedi 27 août : Rieupeyroux

Gratuit

Rdv 15h30, place Marie Déléris, devant la médiathèque :

Vagabondages en terre d’ici : lectures à voix haute choisies avec le réseau des médiathèques Aveyron Bas Ségala Viaur.

Rdv 17h30, place Saint-Martial, au pied de l’église :

Il était une fois… par les habitants : balade accompagnée dans la sauveté. Dimanche 28 août : 708 route de salettes sales – Pradinas

Entrée à prix libre

Buvette et restauration sur place dans le jardin.

Rdv 16h, spectacle : Les Bonnes de Jean Genet d’après Les Bonnes de Jean Genet (titre provisoire)

Rdv 18h spectacle : Comment se disent bonjour les chiens

Rdv 21h concert : Fials de sonTrama de votz (Fils de son/Trame de voix) – Albada Evènement théâtral musical en plein air par la compagnie le Talus. Samedi 27 août : Rieupeyroux

Rdv 21h concert : Fials de sonTrama de votz (Fils de son/Trame de voix) – Albada

