### Découvrez la programmation à Mérignac du 25 au 27 novembre ### **Jeudi 25 novembre** **Ateliers : Ecodrague** Générations Cobayes De 14h00 à 15h30 Lieu : L’Echoppe Zéro Déchet, 28 rue André Ouley, 33700 Mérignac Escape Game Numérique : sensibilisation ludique aux polluants environnementaux. Inscriptions obligatoires : [[valerie@generationscobayes.org](valerie@generationscobayes.org)](valerie@generationscobayes.org) / 07 83 21 30 23 Nombre de places : 15 ### **Vendredi 26 novembre** **Rencontre : Ramène Ta Bouteille** La Consigne Bordelaise De 9h00 à 14h00 Lieu : 215, avenue de la Marne, 33700 Mérignac Collecte de contenants en verre pour l’action : « Ramène ta bouteille » et sensibilisation à l’action commune pour la consigne et réduction des déchets. Renseignements : [[coordination@laconsignebordelaise.fr](coordination@laconsignebordelaise.fr)](coordination@laconsignebordelaise.fr) / 06 67 69 31 03 Nombre de places : 10 par atelier Inscription obligatoire : [[framaforms.org/inscriptiona-levenement-seconde-tournee-x-la-consignebordelaise-2711-1602257167](framaforms.org/inscriptiona-levenement-seconde-tournee-x-la-consignebordelaise-2711-1602257167)](framaforms.org/inscriptiona-levenement-seconde-tournee-x-la-consignebordelaise-2711-1602257167) ### **Samedi 27 novembre** **Rencontre : Inauguration** MJC Centre Ville De 14h00 à 19h00 Lieu : MJC Centre Ville, 15 rue Roland Dorgeles, 33700 Mérignac Inauguration de l’espace d’accueil entièrement réhabilité par les jeunes, les habitants et les bénévoles de l’association. Ateliers de récup, de peinture, de couture et de design. Renseignements : Marijo Manzano / 05 56 47 35 65 / 06 10 18 03 90 Inscription obligatoire : [[direction@mjcmerignaccentre.fr](direction@mjcmerignaccentre.fr)](direction@mjcmerignaccentre.fr) **Rencontre : Grande zone de gratuité** MJC Centre Ville De 14h00 à 19h00 Lieu : MJC Centre Ville, 15 rue Roland Dorgeles, 33700 Mérignac Inversons notre rapport à la propriété et à la consommation ! Renseignements : Marijo Manzano / 05 56 47 35 65 / 06 10 18 03 90 Inscription obligatoire : [[direction@mjcmerignaccentre.fr](direction@mjcmerignaccentre.fr)](direction@mjcmerignaccentre.fr) Exposition : Génération ZZ MJC Centre Ville De 14h00 à 19h00 Lieu : MJC Centre Ville, 15 rue Roland Dorgeles, 33700 Mérignac En partenariat avec le Maison Eco-citoyenne. Renseignements : Marijo Manzano / 05 56 47 35 65 / 06 10 18 03 90 Inscription obligatoire : [direction@mjcmerignaccentre.fr](direction@mjcmerignaccentre.fr) ### **Tous les jours de 10h à 12h** A**telier : fabrication de cookies à base de pain recyclé** Seconde tournée Mérignac Venez fabriquer de délicieux cookies à partir de pain recyclé ! Renseignements : [[l.carre@seconde-tournee.eu](l.carre@seconde-tournee.eu)](l.carre@seconde-tournee.eu) / 07 86 96 20 47 Nombre de places : 10 par atelier Inscription obligatoire : [[contact@seconde-tournee.eu](contact@seconde-tournee.eu)](contact@seconde-tournee.eu) Suite de la programmation du 25 au 27 novembre Mérignac 33700 Mérignac Mérignac Gironde

