Le Festival ZZ revient pour sa deuxième édition. Il a pour objectif de valoriser les initiatives associatives et citoyennes de prévention, réduction et valorisation des déchets, mais aussi de questionner l’acte d’achat pour amorcer une prise de conscience et un changement de comportement. ### Découvrez la programmation à Mérignac du 20 au 24 novembre ### **Samedi 20 novembre** **Ateliers : DIY cosmétiques et produits ménagers** Générations Cobayes De 10h00 à 12h00 Lieu : L’Echoppe Zéro Déchet, 28 rue André Ouley, 33700 Mérignac Fabriquez vos produits d’hygiène : dentifrice, déodorant ou crème hydratante, et de ménage : lessive, produit vaisselle ou nettoyant multi-usage. Inscriptions obligatoires : [[valerie@generationscobayes.org](valerie@generationscobayes.org)](valerie@generationscobayes.org) / 07 83 21 30 23 Nombre de places : 10 **Visite / balade / parcours : La vélodyssée** La Fumainerie De 9h00 à 12h00 Lieu : La Fumainerie, 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac Visite guidée à vélo animée par l’association Au Ras du Sol, à la découverte de quatre sites de compostage implantés à Mérignac. Présentation d’une diversité des solutions de compostage qui peuvent être mises en place en ville. (toilette sèche, bokashi, jardin en trou de serrure, compostage collectif…). Renseignements : [[lafumainerie@zaclys.net](lafumainerie@zaclys.net)](lafumainerie@zaclys.net) / 06 33 55 67 82 Nombre de places : 30 Inscription obligatoire : [[http://forms.gle/avn9nsyfqxqazn4x7](http://forms.gle/avn9nsyfqxqazn4x7)](http://forms.gle/avn9nsyfqxqazn4x7) **Atelier : Zéro Déchet, Zéro Gaspillage** La Fumainerie De 10h30 à 12h00 Lieu : La Fumainerie, 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac Venez préparer une soupe avec des invendus. Renseignements : [[lafumainerie@zaclys.net](lafumainerie@zaclys.net)](lafumainerie@zaclys.net) / 06 33 55 67 82 Nombre de places : 10 Inscription obligatoire : [[http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x8](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x8)](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x8) **Rencontre : Disco Soup** La Fumainerie De 12h30 à 14h00 Lieu: La Fumainerie, 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac Dégustation de la soupe d’invendus, proposée contre une participation symbolique aux visiteurs du tiers lieux de l’Atelier. Renseignements : [[lafumainerie@zaclys.net](lafumainerie@zaclys.net)](lafumainerie@zaclys.net) / 06 33 55 67 82 Nombre de places : 40 Inscription obligatoire : [[http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9)](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9) **Atelier: fabriquer et comprendre les principes du lombricompostage** La Fumainerie De 14h00 à 17h00 Lieu : La Fumainerie, 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac Ateliers pratiques de compostage et sensibilisation zéro déchet permettant de mettre en pratique les techniques présentées durant la matinée. Renseignements : [[lafumainerie@zaclys.net](lafumainerie@zaclys.net)](lafumainerie@zaclys.net) / 06 33 55 67 82 Nombre de places : 22 Inscription obligatoire : [[http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9)](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9) **Atelier: comprendre les principes du bokashi et fabriquer son seau à partir de seaux usagé**s La Fumainerie De 14h00 à 17h00 Lieu : La Fumainerie, 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac Ateliers pratiques de compostage et sensibilisation zéro déchet permettant de mettre en pratique les techniques présentées durant la matinée. Renseignements : [[lafumainerie@zaclys.net](lafumainerie@zaclys.net)](lafumainerie@zaclys.net) / 06 33 55 67 82 Nombre de places : 10 Inscription obligatoire : [[http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9)](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9) **Rencontre: distribution de sciure non traitée aux mérignacais disposant de composteurs** La Fumainerie De 14h00 à 17h00 Lieu : La Fumainerie, 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac La non-disponibilité de la matière brune peut constituer un frein au déploiement de site de compostage en ville. Pour y pallier, La Fumainerie et Un Petit Coin de Paradis s’associent avec plusieurs menuisiers de la métropole pour distribuer de la sciure non traitée. Renseignements : [[lafumainerie@zaclys.net](lafumainerie@zaclys.net)](lafumainerie@zaclys.net) / 06 33 55 67 82 Nombre de places : 20 Inscription obligatoire : [[http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9)](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9) **Atelier: Fabrication de toilettes sèches et conférence débat** **La Fumainerie** De 14h00 à 17h00 Lieu : La Fumainerie, 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac Découvrez les enjeux de l’assainissement et compostez en toute sécurité un compost issus de l’utilisation de toilettes sèches. Renseignements : [[lafumainerie@zaclys.net](lafumainerie@zaclys.net)](lafumainerie@zaclys.net) / 06 33 55 67 82 Nombre de places : 10 Inscription obligatoire : [[http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9)](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9) Une participation de 35€ sera demandée aux participants de l’atelier qui pourront ainsi repartir avec leur toilette sèche. **Rencontre/ animation : sensibilisation à la démarche zéro déchet animée par Zero Waste Bordeaux** La Fumainerie De 14h00 à 17h00 Lieu : La Fumainerie, 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac Zero Waste Bordeaux fera le lien entre les différents ateliers et répondra aux questions du public souhaitant démarrer ou aller plus loin dans une démarche zéro déchet. Renseignements : [[lafumainerie@zaclys.net](lafumainerie@zaclys.net)](lafumainerie@zaclys.net) / 06 33 55 67 82 Nombre de places : 10 Inscription obligatoire : [[http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9)](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9) **Rencontre : Village des associations** La Fumainerie De 14h00 à 17h00 Lieu : La Fumainerie, 215 Avenue de la Marne, 33700 Mérignac Le tiers lieu de l’atelier sera ouvert au public qui sera invité à venir à la rencontre de structures du village des associations mises en place pour l’occasion : Compost’acteurs 33, Zéro Waste Bordeaux, La Fumainerie, etc. et les occupants du site : La Recyclerie Sportive, Léon à Vélo, Pic’verre, etc. Renseignements : [[lafumainerie@zaclys.net](lafumainerie@zaclys.net)](lafumainerie@zaclys.net) / 06 33 55 67 82 Inscription obligatoire : [[http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9)](http://forms.gle/AvN9nsYfQXqazn4x9) **Atelier : Fresque des déchets** Zero Waste Bordeaux De 14h30 à 16h30 Lieu : L’Echoppe Zéro Déchet, 28 rue André Ouley, 33700 Mérignac Atelier de coopération invitant les participants à schématiser le devenir de leurs déchets et à approfondir les impacts de leurs habitudes de consommation. Renseignements : [[zerowastebordeaux@gmail.com](zerowastebordeaux@gmail.com)](zerowastebordeaux@gmail.com) / 06 61 57 74 24 Nombre de places : 8 Inscription obligatoire : [[http://bit.ly/3hKXBHh](http://bit.ly/3hKXBHh)](http://bit.ly/3hKXBHh) ### **Mardi 23 novembre** **Rencontre: Ramène Ta Bouteille** La Consigne Bordelaise De 9h à 14h Lieu : 215 avenue de la Marne, 33700 Mérignac Collecte de contenants en verre pour l’action : « Ramène ta bouteille » et sensibilisation à l’action commune pour la consigne et la réduction des déchets. Renseignements : [[coordination@laconsignebordelaise.fr](coordination@laconsignebordelaise.fr)](coordination@laconsignebordelaise.fr) / 06 67 69 31 03 Nombre de places : 10 Inscription obligatoire : [[framaforms.org/inscriptiona-levenement-seconde-tournee-x-la-consignebordelaise-2411-1602257232](framaforms.org/inscriptiona-levenement-seconde-tournee-x-la-consignebordelaise-2411-1602257232)](framaforms.org/inscriptiona-levenement-seconde-tournee-x-la-consignebordelaise-2411-1602257232) **Atelier: Fabrication de lombricomposteur** Aroeven De 19h00 à 21h00 Lieu : Technowest Logement Jeunes, 3 place Gambetta Fabrication de lombricomposteurs en partenariat avec les centres sociaux de la métropole. Inscriptions obligatoires : [[m.trillard@aroeven-bordeaux.fr](m.trillard@aroeven-bordeaux.fr)](m.trillard@aroeven-bordeaux.fr) / 06 77 42 49 14 Nombre de places : 10 **Ateliers: Ecodrague** Générations Cobayes De 14h00 à 15h30 Lieu : L’Echoppe Zéro Déchet, 28 rue André Ouley, 33700 Mérignac Escape Game Numérique : sensibilisation ludique aux polluants environnementaux. Inscriptions obligatoires : [[valerie@generationscobayes.org](valerie@generationscobayes.org)](valerie@generationscobayes.org) / 07 83 21 30 23 Nombre de places : 15 ### **Mercredi 24 novembre** **Atelier : La Santé environnementale du tout petit avec Marie** L’échoppe Zero Dechet De 9h00 à 11h30 Lieu : L’Echoppe Zéro Déchet, 28 rue André Ouley, 33700 Mérignac Atelier de santé environnementale jeunes ou futurs parents et nesting (intérieur sain) animé par une infirmière et visite de l’échoppe Zéro Déchet. Renseignements : [admin@lechoppezerodechet.fr](mailto:admin@lechoppezerodechet.fr) Nombre de places : 9 Inscription obligatoire : [[helloasso.com/associations/lechoppe-zero-dechet/evenements/santeenvironnementale](helloasso.com/associations/lechoppe-zero-dechet/evenements/santeenvironnementale)](helloasso.com/associations/lechoppe-zero-dechet/evenements/santeenvironnementale) **Atelier : Développement durable, recyclage, jardinage** Le Puzzle De 13h30 à 17h30 Lieu : le Puzzle, rue Jean Giono, 33700 Mérignac Inscriptions obligatoires : [[puzzle.administratif@orange.fr](puzzle.administratif@orange.fr)](puzzle.administratif@orange.fr) Spectacle : Récup À Sons Le Puzzle A 18h30 Lieu : le Puzzle, rue Jean Giono, 33700 Mérignac Spectacle tout public. Inscriptions obligatoires : [puzzle.administratif@orange.fr](puzzle.administratif@orange.fr)

