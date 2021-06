Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies, Drôme Le Festival Télérama Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Le Festival Télérama Buis-les-Baronnies, 9 juin 2021-9 juin 2021, Buis-les-Baronnies. Le Festival Télérama 2021-06-09 – 2021-06-15 Place du 19 mars 1962 Cinéma

Buis-les-Baronnies Drôme Buis-les-Baronnies EUR 5 5 Comme chaque année, le cinéma « le reg’Art » de Buis-les-Baronnies vous propose son festival d’Avant-Premières Télérama du 9 au 15 juin 2021

Programme sur www.cinebuis.fr secretariatcinebuis@orange.fr +33 4 75 28 22 72 http://www.cinebuis.fr/ Comme chaque année, le cinéma « le reg’Art » de Buis-les-Baronnies vous propose son festival d’Avant-Premières Télérama du 9 au 15 juin 2021

Programme sur www.cinebuis.fr

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Place du 19 mars 1962 Cinéma Ville Buis-les-Baronnies lieuville 44.27549#5.27159