Le festival « Satellites » , le carrefour des écritures théâtrales Théâtre de L’étoile du nord Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Du mardi 07 novembre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

Plein : 18 €

Réduit : 12 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, retraités, moins de 30 ans, pass Navigo)

CE, Carte Cezam : 8€

Groupes scolaires

et associatifs : 5 €

Le théâtre de L’étoile du nord, dédié à la jeune création, poursuit sa saison 2023/2024 avec le festival de théâtre « Satellites » ! L’occasion de découvrir la diversité des écritures et du théâtre d’aujourd’hui en étant au cœur des rencontres, des croisements et de la découverte de nouvelles formes scéniques.

De l’une à l’hôte

Le mardi 7, mercredi 8 & le jeudi 9 novembre à 20h

Dès 12 ans / 50 min.

Croisant l’acrobatie et la littérature, Violaine Schwartz et Victoria Belén seront hôte et hôtesse l’une et l’autre, conférencière à quatre mains et employée de la préfecture, prof de français et réfugiée pour mettre en corps et mots l’acte d’accueillir l’Autre. Ou non. Ou peut-être. Et comment ?

« Qu’il fait beau cela vous suffit »

Du 15 au 25 novembre

Dès 13 ans / 1h40

Aleksander est un adolescent en rupture, tiraillé entre son désir d’indépendance et sa rage envers les règles du collège. Violette, CPE fraîchement débarquée dans l’établissement, pense pouvoir résoudre les tensions par la discipline. L’expérimenté Jean, prof de physique-chimie, craque tout simplement face à l’agression de trop. Mélanie Charvy et Millie Duyé nous plongent dans le quotidien d’un système scolaire en ébullition à travers une galerie de personnages qui tentent de faire ensemble ce que le politique ne semble pas réussir à réparer.

Là Personne

Le mercredi 29 et le jeudi 30 novembre à 20h

Dès 12 ans / 1h15

Et si, soudainement, votre train-train quotidien était bousculé par une mystérieuse affaire… par l’inattendu, par quelque chose qui aurait toutes les raisons de vous inquiéter. Et si vous décidiez de continuer à vivre ? « Là personne » est un seul-en-scène avec une intrigue qui vous tient en haleine du début à la fin. Suivez la trajectoire d’un humain qui choisit de ne pas se laisser happer par sa peur. Il l’accepte et la dépasse en traversant le monde immense du fantasme.

Théâtre de L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

Contact : https://etoiledunord-theatre.com/saison/satellites-2 +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://etoiledunord-theatre.com/informations-pratiques

© Christophe Raynaud de Lage Festival Satellites du 7 au 30 novembre