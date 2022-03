Le Festival Rares Talents – 11ème Édition à Montreuil (93) Montreuil, 16 avril 2022, Montreuil.

**Le Festival Rares Talents – 11ème Édition** Suiite aux deux précédentes éditions annulées pour cause de pandémie, c’est avec une énorme motivation que nous espérons enfin concrétiser cette 11ème édition. Cette année, toujours dans la pérennité et fidélité de nos convictions, le désir de **proposer un événement lumineux, intense et fédérateur** est toujours bien présent et intact. Notre **rendez-vous printanier de Montreuil** continuera d’associer univers musicaux variés et générations d’artistes afin de **représenter tous les publics du territoire favorisant la diversité culturelle et une plus grande cohésion sociale.** Cette programmation fera la part belle à **la rumba congolaise**, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco depuis cette année. En commençant par le projet **Kinshasa 78**, avec la participation de **Nyboma**, le producteur et **DJ Martin Meissonnier** ; et pour clôturer « _**The Rumba Kings**_« , le film qui sera projeté au cinéma l**e Méliès**. Nous avons également décidé de célébrer ce cher **Georges Brassens** dont on a fêté récemment le 100ᵉ anniversaire de la naissance en version créole et africaine avec **Sam Alpha** et **Kristo Numpuby**, sans oublier bien entendu comme chaque année de promouvoir les voix des femmes, représentées par **Natascha Rogers** et le groupe **Selkies** déjà prévues l’an passé ainsi que Kandy Guira et Kim Dee. **Les Opalien-nes**, artistes et artisans d’Opale (lieu géré par Plateau Urbain), se joindront également aux Rares Talents cette année pour **une exposition** et **un marché de créateurs** où vous pourrez y découvrir leurs œuvres. **SAMEDI 16 AVRIL 2022** de 20h00 à minuit **… Le Congo à l’Honneur** ►THÉÂTRE MUNICIPAL BERTHELOT – JEAN-GUERRIN * **KINSHASA 78, LE PROJET** * **NYBOMA ET SON ORCHESTRE** **MARDI 19 AVRIL 2022** à 20h30 ►CINEMA LE MÉLIÈS (MONTREUIL) **… Le Congo à l’Honneur** * **THE RUMBA KINGS, LE FILM** [https://vimeo.com/196432987](https://vimeo.com/196432987) **JEUDI 21 AVRIL 2022** de 20h00 à minuit ►THÉÂTRE MUNICIPAL BERTHELOT – JEAN-GUERRIN (MONTREUIL) **… Copains d’Afrique** * **SAM ALPHA** * **KRISTO NUMPUBY** **VENDREDI 22 AVRIL 2022** de 20h00 à minuit ►THÉÂTRE MUNICIPAL BERTHELOT – JEAN-GUERRIN (MONTREUIL) **… Les Femmes à l’Honneur** * **KIM DEE** * **KANDY GUIRA** **SAMEDI 23 AVRIL 2022** de 20h00 à minuit ►THÉÂTRE MUNICIPAL BERTHELOT – JEAN-GUERRIN (MONTREUIL) **… Les Femmes à l’Honneur** * **NATASCHA ROGERS** * **SELKIES** L’événement sur Facebook : [c’est par ici](https://www.facebook.com/events/638009503946234/) ! **Bienvenu.e.s dans le Monde des Rares Talents !** – * Un festival annoncé dans l’**Agenda des adhérents du Collectif MDMIdF** –

