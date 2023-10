Le Festival ¡Qué Gusto! arrive à Paris!, 14 octobre 2023, .

Du samedi 14 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023 :

Certaines activités son payantes, il faut regarder au cas par cas.

La gastronomie mexicaine, du 14 au 22 octobre

Cette année, le festival ¡Qué Gusto! revient pendant 9 jours pour vous apporter le Mexique à Paris. Cette édition mettra au cœur du programme les dîners à 4 mains avec des chefs français, mexicains et même colombiens! Et pour la première fois, une cuisinière traditionnelle mexicaine participe au festival. Elle vient spécialement pour représenter la destination à l’honneur: l’État d’Hidalgo. Une région à la gastronomie et à la nature surprenantes.

