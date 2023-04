Le Festival QUATRE-UN Université Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du mardi 23 mai 2023 au samedi 27 mai 2023

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 18h00 à 20h45

Le Festival QUATRE-UN est un festival d'écritures créatives organisé par la Cité des Ecritures (Sorbonne Nouvelle) et l'association Ateliers Phénix . Exprimez votre créativité avec le Festival Quatre-Un ! Dans le cadre de la Cité des Écritures, ce festival d'écriture créative propose quatre ateliers avec quatre thématiques différentes. ATELIER 1 CORPS VOIX ESPACE EXPLORATION ATELIER 2 VERS PROSE TIK-TOK ATELIER 3 PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE TEXTES ATELIER 4 LANGUE(S) VOIX ECOUTE POESIE Les ateliers auront lieu du 23 au 26 mai de 18h à 20h45. Aurélie Foglia et Claude Pauquet, Pierre Vinclair et Laurence Allard, Séverine Daucourt et Anne Godard, Louise Desbrusses et Romain Fohr… Différentes disciplines artistiques sont proposées, pour entremêler écriture créative et art, faire écho par le biais de différents médias ! La restitution des ateliers se déroulera le samedi 27 mai de 15h30 à 16h30 dans la salle de spectacle de l'Université Sorbonne Nouvelle, 8 avenue de Saint-Mandé, Paris 12e.

