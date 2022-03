Le Festival Photo La Gacilly La Gacilly, 1 juin 2022, La Gacilly.

Le Festival Photo La Gacilly La Gacilly

2022-06-01 – 2022-09-30

La Gacilly Morbihan La Gacilly

Voilà un rendez-vous qui développe la curiosité! Dans le village et les jardins de La Gacilly, des photographies géantes enchantent votre balade. Laissez-vous surprendre par l’art en liberté.

Bienvenue au village dans les images! Cet été, venez découvrir l’un des plus grands festivals photographiques d’Europe qui met à l’honneur une photographie éthique et humaniste et qui interroge notre rapport au monde et à notre environnement.

Sur les murs et dans un cadre naturel idyllique, La Gacilly vous offre une parenthèse culturelle d’exception. Poussez la porte d’un jardin, attardez-vous sur une place et partagez le regard de photographes renommés sur une thématique qui change tous les ans. Au fil de vos pas, découvrez des oeuvres d’artistes internationaux en très grand format.

En famille ou entre amis, le Festival Photo La Gacilly permet de découvrir gratuitement, en grand format et en plein air, dans un cadre de visite paisible, les grands noms de la photographie autant que la jeune création. Pendant 4 mois, le Festival dialogue avec les lieux, fait naître de nouvelles émotions dans un écrin de toute beauté. Savourez l’instant et contemplez les couleurs, les lumières mises en scène.

Du 1er juin au 30 septembre 2022

Expositions photographiques gratuites en accès libre.

De nombreuses visites et animations vous sont proposées pendant toute la durée du festival.

Plus d’infos sur : www.festivalphoto-lagacilly.com

Réservation des visites sur: reservation@festivalphoto-lagacilly.com

contact@festivalphoto-lagacilly.com +33 2 99 08 68 00 http://www.festivalphoto-lagacilly.com/

La Gacilly

