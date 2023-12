Le festival « Open Space », l’expérimentation et la recherche en danse Théâtre de L’étoile du nord Parise Arrondissement, 12 janvier 2024 00:00, Parise Arrondissement.

Du vendredi 12 janvier 2024 au samedi 20 janvier 2024 :

.Public adolescents adultes. payant

Tarif unique à 10€

Découvrez le travail que mènent de jeunes artistes en amont d’une création. Six compagnies partagent avec vous une étape de leur travail, un extrait de leur future création.

Ces présentations de travaux en cours sont suivies d’un échange avec les artistes.

PLATEAU PARTAGÉ #1

Le vendredi 12 janvier à 20h et le samedi 13 janvier à 19h

LÉA VINETTE Nos FEUX

En partenariat avec le SEPT CENT QUATRE VINGT TROIS / Cie 29.27 à Nantes

Dès 8 ans / 20 min + 10 min de bord plateau

Dans une atmosphère en tension où rien n’est prévisible, deux performeur.euse.s nous embarquent dans leur voyage, interchangeant constamment leurs rôles pour en faire un jeu chorégraphique absurde, un duo exaltant entre cruauté et douceur. Nos FEUX déploie ce qui bouillonne à l’intérieur d’un volcan imaginaire et de deux corps : lave, pulsions, désirs, chansons, rêves et visions.

YOHAN VALLÉE Abwarten

Dès 10 ans / 20 min + 10 min de bord plateau

Qu’est-ce qu’attendre aujourd’hui ? Dans une société de l’immédiateté aliénante, quelle est la place de l’attente dans notre quotidien ? Comment s’immisce-t-elle dans notre rapport à l’autre, à nous-même ? Dans Abwarten (littéralement l’attente de rien), les interprètes, alertes et puissant.e.s, laissent surgir l’émulsion d’une communauté dans l’attente d’un événement, d’un instant. Ou bien de rien. Il se dessine à la fois la tension d’un groupe qui avance, qui tend vers un ailleurs, et les individualités qui, vibrantes, interfèrent et explorent leurs routes intimes.

PAULINE TREMBLAY XXX

En partenariat avec La Pratique à Vatan

Dès 10 ans / 20 min + 10 min de bord plateau

Trio pour une danseuse et deux musicien.ne.s. Une pièce inspirée par le costume retrouvé d’un danseur disparu. Une sorte d’enquête, un rituel, un hommage. Un spectacle pour faire réapparaître XXX.

PLATEAU PARTAGÉ #2

Le vendredi 19 janvier à 20h et le samedi 2 janvier à 19h

ÉLI LÉCURU HIPPO.CAMP

Dès 10 ans / 20 min + 10 min de bord plateau

Un groupe. Un tirage de carte. Un récit mystérieux. L’apprentissage d’une ronde. Avec six humain.e.s au plateau, HIPPO.CAMP est une fiction dansée, entre trouble et hybridité. Un hommage à tout ce qui pourra nous sauver : les hippocampes, le CAMP tout court et la carte XIII du tarot de Marseille.

ANNA CHIRESCU KATA

Dès 10 ans / 20 min + 10 min de bord plateau

Le Kata, art du combat solitaire en karaté, codifie et enchaîne des techniques contre des adversaires imaginaires. 26 suites de gestes, comme les lettres d’un alphabet, à la quête d’un geste parfait. De cette pratique, de ses significations formelles et symboliques, Anna Chirescu compose une forme en solo irriguée par les idées de transmissions, d’imaginaires et d’histoires personnelles. Une tentative de cartographier les signes, les paroles, la mémoire.

THÉOPHILE BENSUSAN Doom

En partenariat avec IADU – La Villette

Dès 10 ans / 20 min + 10 min de bord plateau

Le temps qui passe, qui dure, le temps que l’on perd, que l’on gagne, le temps qu’il fait, le temps qu’il nous reste, celui qui nous est imparti… Sur le plateau de Doom, un musicien et cinq interprètes tissent mouvement et son, animant un monde entre onirisme et réalité brute. Tiraillés entre calme et tempête, ils.elles s’abandonnent aux différentes pulsations que les dynamiques du monde provoquent en eux ainsi qu’aux différents BPM de la musique, créée en live par le chanteur/compositeur Floyd Shakim.

Théâtre de L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Parise Arrondissement

