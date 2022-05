LE FESTIVAL ODP TALENCE #7 Parc Peixotto, 8 septembre 2022, Talence.

du jeudi 8 septembre au dimanche 11 septembre à Parc Peixotto

**4 jours de fête au profit des Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France, dans l’enceinte du Parc Peixotto de Talence.** Un festival familial, dans un lieu unique : Le Festival ODP Talence se veut chaleureux et festif tout en conservant une taille humaine, pour laquelle le Parc Peixotto est idéal, avec une jauge limitée à 8000 personnes par soir, préservant ainsi l’esprit et l’identité du festival, dans un lieu unique. Le château Peixotto et son parc sont d’ailleurs classés parmi les plus remarquables jardins à la française. [https://youtu.be/NN_SJ_5FI7g](https://youtu.be/NN_SJ_5FI7g) ### **PROGRAMMATION 2022 – Edition #7** **JEUDI 8 SEPTEMBRE** CALOGERO MURRAY HEAD ANNIE LALALOVE **VENDREDI 9 SEPTEMBRE** GRAND CORPS MALADE SELAH SUE CHIEN NOIR **SAMEDI 10 SEPTEMBRE** CLARA LUCIANI JÉRÉMY FREROT TERRENOIRE **DIMANCHE 11 SEPTEMBRE** CONCERTS GRATUITS RTL2 POP-ROCK LIVE ### ODP KIDS Depuis 2019, les concerts du week-end sont précédés en journée par le mini festival destiné aux enfants : ODP KIDS. Avec ses deux jours d’animations entièrement gratuites pour petits et grands, l’ODP Kids se déroule les samedi 10 et dimanche 11 sep-tembre de 10h à 17h en face du Parc Peixotto de Talence. L’occasion de découvrir le monde des soldats du feu à travers un tas d’activités amusantes et pédagogiques. ODP Kids est entièrement gratuit et son accès est libre, sans inscription. ### LE VILLAGE GOURMAND UNE EXPÉRIENCE GUSTATIVE Le festival ODP Talence c’est aussi un village gourmand avec une vingtaine de food trucks qui vous proposeront tout une palette de saveurs ! Un petit coin de paradis pour les papilles, où se restaurer à l’ombre des arbres entre deux concerts. ### TARIFS PASS 1 JOUR À 39€ (au lieu de 54€) PASS 2 JOURS AU CHOIX À 72€ (au lieu de 86€) PASS 3 JOURS À 99€ (au lieu de 117€) TARIFS ENFANTS : De 2 à 10 ans : 15€ LE PASS 1 JOUR GRATUIT POUR LES – DE 2 ANS DIMANCHE GRATUIT ! LE FORMAT DU FESTIVAL CHANGE EN 2022. LA SOIRÉE DU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE SERA GRATUITE. LA VENTE DE CETTE SOIRÉE N’EST DONC PAS OUVERTE.

https://www.festival-odp.com/billetterieinfo@festival-odp.com

