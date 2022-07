Le Festival les Tréteaux du Phare – Le Magnifique Bon à Rien Penmarch, 24 août 2022, Penmarch.

Le Festival les Tréteaux du Phare – Le Magnifique Bon à Rien

Esplanade du Phare d’Eckmühl Rue du Phare Penmarch Finistère Rue du Phare Esplanade du Phare d’Eckmühl

2022-08-24 – 2022-08-24

Rue du Phare Esplanade du Phare d’Eckmühl

Penmarch

Finistère

Nicolas Moreau présente Le Magnifique Bon à Rien – Western spaghetti de poche – théâtre de rue et d’objets – à partir de 8 ans

Serge Badoz, modeste ouvrier fabricant de palettes fraîchement licencié, se lance dans une reconstitution à mains nues de son film culte « Le Bon, la Brute et le Truand » et ce, grâce au soutien de Pôle Emploi. Ce spectacle est un remake

astucieux et humoristique du film mais aussi une prise de parole sur le monde du travail à l’heure de la délocalisation industrielle, de l’individualisation de l’organisation du travail, du développement du statut d’auto entrepreneur.

Rue du Phare Esplanade du Phare d’Eckmühl Penmarch

