Penmarch Finistère Les comédiens saltimbanques de l’AIDAS jouent « Il Campiello » de Goldoni, mise en scène par Carlo Boso.

Sur une placette, ou campiello, coeur battant de Venise, se trament, entre nobles ruinés et gens du peuple, des intrigues d’amour et d’argent.

Un voyage aux sources mêmes du théâtre populaire : dialogues enlevés, danses endiablées, chants italiens, pantomimes…

Pensez à réserver pour les moins de 18 ans même si les places sont gratuites.

