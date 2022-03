LE FESTIVAL LES REFLETS DU CINÉMA DE LA MER NOIRE Laval, 18 mars 2022, Laval.

LE FESTIVAL LES REFLETS DU CINÉMA DE LA MER NOIRE Laval

2022-03-18 – 2022-03-27

Laval Mayenne Laval Mayenne

Le festival propose plus de 50 films de tous genres, accessibles à tous sans pour autant se départir d’une exigence de qualité. Il propose également des conférences, expositions, spectacles, ateliers pratiques et tables rondes professionnelles autour du cinéma. Chaque année, une vingtaine d’invités, tels que des réalisateurs, acteurs, techniciens, journalistes, universitaires ou distributeurs, vient rencontrer et débattre avec le public mayennais.

CONTACT@ATMOSPHERES53.ORG +33 2 43 04 20 46 https://www.lesrefletsducinema.com/

