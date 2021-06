Le festival LES NUITS DES ARÈNES #6 Les Arènes de Lutèce, 11 juin 2021-11 juin 2021, Paris.

Le festival LES NUITS DES ARÈNES #6

du vendredi 11 juin au dimanche 13 juin à Les Arènes de Lutèce

Le festival Les Nuits des Arènes, organisé par la Compagnie Nadjastream, nait chaque année du travail de jeunes professionnel.le.s et de bénévoles. Il relie les arts, les médias, le politique et les citoyen.ne.s dans un cadre exceptionnel en plein cœur de Paris : les Arènes de Lutèce. Concerts, spectacles, débats, expositions, ateliers : penseur.euse.s et citoyen.ne.s sont invité.e.s à prendre la parole et à partager trois jours de fête et de convivialité. Initialement prévu en septembre 2020, le festival revient du 11 au 13 juin 2021 pour retrouver ses fidèles festivaliers et accueillir les curieux à bras ouverts ! ? BILLETTERIE ? : [https://www.billetweb.fr/festival-les-nuits-des-arenes-6](https://www.billetweb.fr/festival-les-nuits-des-arenes-6)

Tarif Plein Pass 1 Soirée = 18€ Tarif Plein Pass 3 Jours = 45€ Tarif Réduit Pass 1 Soirée = 14€ Tarif Réduit Pass 3 jours = 35 €

Le Festival Les Nuits des Arènes revient pour 3 jours de concerts, spectacles et rencontres !

Les Arènes de Lutèce 49 rue monge, 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-11T18:30:00 2021-06-11T22:30:00;2021-06-12T10:00:00 2021-06-12T22:30:00;2021-06-13T15:00:00 2021-06-13T19:00:00