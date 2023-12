Le festival « La Fabrique des Écritures », de l’écriture à la mise en scène ! Théâtre de L’étoile du nord Parise Arrondissement, 24 janvier 2024, Parise Arrondissement.

Du mercredi 24 janvier 2024 au vendredi 09 février 2024 :

.Public adolescents adultes. payant

Pour les lectures :

Tarif unique à 6 €

Pour les spectacles :

Plein : 18 €

Réduit : 12 € (demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, retraités, moins de 30 ans, pass Navigo)

CE, Carte Cezam : 8€

Groupes scolaires

et associatifs : 5 €

Ce rendez-vous souhaite interroger la place de l’auteur·trice / metteur·teuse en scène. Nous invitons de jeunes auteur·trice·s / metteur·teuse·s en scène à dialoguer sur la construction d’une écriture théâtrale jusqu’à son passage à la scène.

Nous proposerons à ces équipes de présenter soit le texte, soit la pièce terminée. Le public pourra ainsi rencontrer le travail de ces artistes à travers la présentation de spectacles, de lectures, de rencontres et d’ateliers d’écritures.

Les Consolantes de Pauline Susini

Le mercredi 24, le jeudi 25 & le vendredi 26 janvier à 20h

En partenariat avec le Théâtre 13 et le réseau STEPS

Dès 15 ans / 1h40 min.

En partant des entretiens intimes des témoins du 13 novembre 2015, collectés par l’IHTP (L’Institut d’histoire du temps présent) et en lien étroit avec le procès, Pauline Susini explore les formes de consolations et de reconstructions intimes et collectives huit ans après les attentats. Partant d’un travail documentaire, elle participe à la fabrique de cette mémoire collective par le biais d’une fiction théâtrale, dans laquelle les récits mythologiques prennent une grande place.

Pour en savoir plus →

Nous étions la forêt d’Agathe Charnet

Le samedi 27 janvier à 19h

Tarif unique 6€

Lecture suivie du débat “Forêts : espaces en péril / espaces de résistances” avec Laurie Romero, garde forestière à l’ONF

Dès 12 ans / 1h30 min.

Qu’elles soient menacées par des incendies ravageurs qui s’étendent sur tous les continents, ou mises en péril par les effets du réchauffement climatique, les forêts sont loin de représenter des refuges pérennes et immuables.

Pourtant, au cœur même de ces espaces si intensément vivants, des zones de résistances s’organisent, de nouvelles manières d’habiter le monde se pensent et des pratiques inédites émergent, porteuses d’espoir et motrices d’actions.

Au cours de cette soirée, ponctuée d’extraits de Nous Étions La Forêt d’Agathe Charnet nous vous invitons à rencontrer des acteurs et actrices du monde de la forêt et des militant.e.s, porte-parole des alertes à recevoir comme des utopies à mettre en œuvre.

Pour en savoir plus →

+ POLY – de Paul Lourdeaux

Le mercredi 31 janvier et le jeudi 1 février à 20h

Dès 12 ans / 1h20 min.

Poly Styrene, est une des nombreuses artistes oubliées de l’Histoire. Cette chanteuse-autrice-compositrice est pourtant emblématique du mouvement punk et une figure incontournable pour tou.te.s celle.ceux qui se battent contre les clichés, les cases et les normes.

La pièce-concert « +POLY- » nous invite à entendre ses œuvres et à s’inspirer de cette personnalité dont les compositions, les textes et la voix sont exceptionnel.les.

Pour en savoir plus →

BRADY de Jennifer Cabassu & Théo Bluteau / ATLATL

Le vendredi 2 février à 20h

Tarif unique 6€

Lecture suivie d’une rencontre avec Martial Cherrier sur le bodybuilding

Dès 14 ans / 40 min.

Pour BRADY, Théo Bluteau, Jennifer Cabassu et Tabu, chienne greyhound, s’entraînent depuis de longs mois, déchirent leurs muscles et sculptent leurs corps. BRADY est un processus total. Un monde. Bienvenue dans BRADY.

Pour en savoir plus →

Fin (Faim) de Théophile Dubus

Le jeudi 8 et le vendredi 9 février à 20h

Une coproduction de L’étoile du nord

Dès 8 ans / 1h.

C’est dans des temps bizarres, abîmés, que Prudence, une personne de sept ans qui vivait à Charmont-sous-Barbuise, a tenu son journal.

Le carnet de Prudence, hanté par des monstres dévoreurs d’enfants, c’est une collection d’histoires, d’énigmes, de chansons et de cauchemars – un genre de cabaret effrayant et joyeux.

C’est fait pour rire, pleurer, réfléchir, avoir peur et trouver du courage (dans cet ordre ou dans un autre) et, au fond, ça se demande : est-ce que tout ça peut bien finir ?

Pour en savoir plus →

