Créé en 2001 et situé dans le quartier mythique de Saint-Germain-des-Prés, berceau du jazz en Europe, le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose depuis 21 ans des concerts uniques dans des lieux exceptionnels Il est l’un des événements jazz majeurs parisiens et offre chaque année : Des concerts exceptionnels, fondés sur des rencontres inédites d’artistes, des découvertes de talents et des coups de cœur ; Des têtes d’affiche et des jeunes talents. Au festival depuis 2001 : Lisa Simone, Youn Sun Nah, Dee Dee Bridgewater, Brad Meldhau, Norah Jones, Monty Alexander, Manu Katché, Yaron Herman, Matthieu Chedid, Manu Dibango, Michel Legrand, Michel Portal, Kyle Eastwood, Melanie de Biasio, Paolo Fresu, Kenny Barron, Kurt Elling, Lucky Peterson, Richard Galliano, Ben l’Oncle Soul, Raphael Gualazzi, Eric Bibb, Vijay Iyer, Avishai Cohen, Hugh Coltman, Baptiste Trotignon, Roberto Fonseca… ; Un cadre exceptionnel, unique et patrimonial : le Théâtre de l’Odéon, la Maison de l’Océan, la Faculté des Lettres Sorbonne Université, l’église Saint-Germain-des-Prés, le Musée de Cluny… Des actions de médiation culturelle : Jazz & Bavardages, Jazz à l’école, Jazz & Lycées, Jazz en prison… Consulter le programme Contact : https://festivaljazzsaintgermainparis.com/accueil/ http://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/

