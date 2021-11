Le Festival International des Solidarités à la maison Folie Wazemmes Maison Folie Wazemmes, 13 novembre 2021, Lille.

Le Festival International des Solidarités à la maison Folie Wazemmes

du samedi 13 novembre au dimanche 21 novembre à Maison Folie Wazemmes

Depuis 18 ans, le Festival des Solidarités Internationales promeut et célèbre une solidarité ouverte au monde. Chaque année, un collectif de structures engagées propose des événements de sensibilisation conviviaux et festifs, pour créer du lien et donner envie d’agir à son échelle. Cette fois-ci, le thème est le droit à l’éducation pour toutes et tous. Concert, projection, expos, ateliers et lectures vous attendent à la maison Folie Wazemmes ! Les expositions ————— Elles sont ouvertes du mercredi au dimanche, de 14h à 19h Accès libre et gratuit ### Protéger les enfants et leurs droits Toute la semaine, l’exposition “Protéger les enfants et leurs droits”, créée par la Cimade, vous fera entrer dans un univers où vivre en famille, avoir un toit, être scolarisé, etc… est loin d’être une réalité pour les enfants étrangers. _Exposition proposée par La Cimade_ ### Fraternité et lueurs d’espoir Durant une semaine, venez découvrir les œuvres de plusieurs artistes du collectif “Artribu”, celles des plasticiens français : Alizon, Paquita Arranz Traoré et Anne Vandenabeele ainsi que les créations d’artistes Africains : Boubacar Tangara dit ” Koke” et Brice Wete Matouba. Les élèves des classes de Mme Pécqueur, Mr Bouve et de M. Chabane du lycée Aimé Césaire de Lille exposeront les travaux réalisés en collaboration avec l’artiste plasticienne Paquita ARRANZ TRAORÉ et l’auteur-metteur en scène malien Levis Togo, autour des valeurs de démocratie et de fraternité. À travers cette exposition, le droit à l’éducation est abordé par le biais de l’Art, ce processus de création qui touche à l’universalité de la condition humaine. Inspirés des poèmes de jeunes maliens, témoignage de leurs souffrances et de leurs espoirs, artistes Français, Maliens, lycéens lillois et maliens incarnent un idéal de Fraternité pour allumer ensemble une lueur d’espoir. _Exposition proposée par le Lycée Aimé Césaire et Avec et Pour le Mali, Paquita Arranz Traoré_ Les événements ————– Tous les événements sont gratuits. ### Samedi 13 novembre **de 15h à 17h** **Vernissage des expositions** _Visite, rencontre et performances_ Venez assister au vernissage des expositions accueillies à la maison Folie Wazemmes dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales. L’exposition « Fraternité et Lueurs d’Espoir » : visite rencontre avec les artistes plasticiens et deux performances artistiques musicales autour des poèmes maliens : * Spectacle ” invitation au Bal, à fond! ” mêlant conte, jeux de scène slam, poésie et musique né d’une belle rencontre entre des poètes du Mali et des artistes d’ici : Véronique Merlier et Béatrice Conet de la compagnie Piste sur Scène, des slameuses Sylvie Pino et Nayane de “P’art Age”, des musiciens Gabriel Camara, Brice Wete Matouba et Martine Goormachtigh Piat d’Avec et pour le Mali. * Mise en scène musicale de plusieurs poèmes par le groupe Barbarie Barbara L’exposition “Protéger les enfants et leurs droits” organisée par la Cimade. [Réservations](https://reservations.lille.fr/event/fsi/2488) **__** **17h** **Tisser Oujda** _Concert_ Pour marquer la fin de sa première étape de création de son vidéo-concert « Tisser Oujda », Tamazouj souhaite mettre à l’honneur cette ville marocaine d’Afrique du Nord, partenaire de la Ville de Lille et point de passage de nombreuses destinées : simples passants, artisans, migrants, commerçants, musiciens et musiciennes… À travers la diversité culturelle, vous découvrirez la longue histoire méditerranéenne et de cette ville au cœur des thématiques géographiques et migratoires contemporaines du continent africain. _Organisé par l’Association MEA, le Groupe Tamazouj et la Maison Folie Wazemmes_ [Réservations](https://reservations.lille.fr/event/fsi/2490) ### Dimanche 14h novembre **de 17h à 19h** **Du piment dans les yeux** _Lecture théâtrale et ciné-débat_ En partenariat avec le Conservatoire de Lille et sous la direction artistique de la metteuse en scène Antonella Amirante, les élèves du département théâtre interpréteront des lectures théâtrales extraites de la pièce « Du Piment dans les Yeux ou la soif d’étudier – Itinéraire d’un jeune africain ». Une pièce qui relate l’histoire croisée d’un jeune homme et d’une jeune femme, tous deux partis sur les routes pour tenter l’aventure d’une vie meilleure. À la suite de cette représentation, un ciné-débat sera organisé autour du film documentaire du même nom qui relate l’aventure de la création théâtrale avec le jeune exilé. * 17h : lecture théâtrale par des élèves du Conservatoire de Lille * 18h : ciné-débat en présence d’Antonella Amirante, metteuse en scène _Organisé par La Cimade_ [Réservations](https://reservations.lille.fr/event/fsi/2497) ### Mercredi 17 novembre **de 14h à 16h** **J’aime mes droits** _Événement_ TOUS les enfants ont des droits ! Droit à la santé, à l’éducation, à la protection, aux loisirs…les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants de Lille ont à cœur de sensibiliser au respect de la Convention internationale des droits de l’enfant. Atelier d’expression, jeux, débat mouvant, exposition et autres surprises seront au rendez-vous ! _Organisé par le Conseil Municipal d’Enfants de Lille_ [Réservations](https://reservations.lille.fr/event/fsi/2503) ### Vendredi 19 novembre **de 14h à 17h** **De Fives à Bamako : Fraternité et solidarité se conjuguent à tous les modes** _Spectacle_ Restitution par les élèves du Lycée Aimé Césaire, d’un travail de mise en scène « Au nom du thé, du sucre et du grin » d’Issouf KONÉ, un texte beau et inspirant traitant de la jeunesse, la citoyenneté, des élections et des politiques. Après cette représentation, un temps d’échanges – débats sera proposé entre le public, les lycéens et l’ auteur-metteur en scène malien Levis Togo invité pour une résidence par l’association “Avec et Pour le Mali”. Les œuvres plastiques réalisées par les élèves avec l’aide de l’artiste plasticienne Paquita Arranz Traoré autour de la notion de fraternité seront également présentés lors de cette rencontre. _Organisé par le Lycée Aimé Césaire_ [Réservations](https://reservations.lille.fr/event/fsi/2511)

Gratuit

Expositions, concert, lectures, spectacles… découvrez le programme du festival à la maison Folie Wazemmes !

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T14:00:00 2021-11-13T19:00:00;2021-11-14T14:00:00 2021-11-14T19:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-20T14:00:00 2021-11-20T19:00:00;2021-11-21T14:00:00 2021-11-21T19:00:00