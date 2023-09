Le festival Inaccoutumés Automne 2023 fête les 40 ans de la Ménagerie de verre Ménagerie de verre Paris, 14 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 14 septembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

.Tout public. payant

Tarifs spectacles

→ Plein 15€

→ Réduit 10€

Sauf pour les spectacles Le corps Living Room, Deep Water, Funkenstein → Tarif unique à 5€

Tarif réduit : carte Ménagerie, moins de 18 ans, plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, personnes non imposables)

→ Groupes scolaires et universitaires 8€

Une programmation de 20 propositions déployées dans tous les espaces de la Ménagerie de verre qui fête et reflète quatre décennies de créations qui ont fait de ce lieu une institution excentrique, généreuse, exigeante, et reconnaissable entre toutes.

Certains anniversaires célèbrent le passé en se tournant vers l’avenir.

Les quarante ans de la Ménagerie de verre coïncident avec un tel moment charnière où le regard fait un pas pivot et vise les deux directions à la fois.

Dans ce lieu qui se destinait à être une école de danse, l’expérimentation et le désir de faire ont au fil des années affirmé leur place centrale à mesure que la singularité de sa programmation, réputée aussi insolite que pointue, s’est assise.

Atelier de danse et laboratoire d’idées, la Ménagerie de verre a formé sur quatre décennies les écritures et les corps, comme les regards qui s’en saisissent, à l’effervescence des plasticités et à la multiplicité des esthétiques. Elle n’a depuis rien perdu de son indiscipline.

Cette édition spéciale du festival Les Inaccoutumés, déployée dans tous les espaces de cette architecture singulière, fait retour, en plus de vingt propositions, au cœur du projet.

Plus qu’un hommage convenu à un lieu de création et à celle qui l’a porté avec force, Les Inaccoutumés, 40 ans restitue l’esprit d’une structure unique, uchronique comme utopique, où tous les possibles de la danse ont trouvé l’espace de s’exprimer.

À l’image de cette scène fantasque qui a vu défiler des animaux chorégraphes de tous poils, le festival fête et reflète quatre décennies de créations qui en ont fait une institution excentrique, généreuse, exigeante, et reconnaissable entre toutes.



PROGRAMME :

900 Something Days Spent in the XXth Century

Némo Flouret

14 > 16.09

Avec le Centre Wallonie-Bruxelles

Good Boy

Alain Buffard

19 > 21.09

Produit de circonstances

Xavier Le Roy

5 > 7.10

Ghost Writer and the Broken Hand Break

Miet Warlop

5 > 7.10

Vendredi 13

Carte blanche à Laura Vazquez

13.10



Tenir debout

Suzanne de Baecque

16 & 17.10

La Bola

La Ribot

19 > 21.10

Le corps Living Room

Anne Le Trotter

21.10

Dans le cadre de Mondes nouveaux, en partenariat avec la Galerie Franck Elbaz

Deep Water

Grégoire Schaller & Arthur Hoffner

25 > 27.10

Ordeal by Water

Anna Chirescu et Grégoire Schaller

25 > 27.10



Quelqu’un se sert de mes objets familiers

Grand Magasin

15 > 18.11

Avec le Festival d’Automne à Paris



Self/Unnamed

Georges Labbat

21 > 23.11



For You / Not For You

Solène Wachter

21 > 23.11

Avec le Festival Danse Dense



The Second Body

Ola Maciejewska

30.11 > 2.12



MOS

Ioanna Paraskevopoulou

30.11 > 2.12



We Have Decided Not To Die

Louise Siffert

7 > 9.12

Avec le festival Actoral



Funkenstein

Kidows Kim

8 & 9.12

Manger les riches – une décomposition

Sandra Lucbert

12 & 13.12

Avec le festival Actoral



Toi, moi, Tituba

Dorothée Munyaneza

12 & 13.12

Avec le festival Actoral



Midi Minuit Fantastico

Sophie Perez

16.12

