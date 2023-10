Le Festival Halloween Disney Disneyland Paris Coupvray, 1 octobre 2023, Coupvray.

Du dimanche 01 octobre 2023 au lundi 06 novembre 2023 :

.Tout public. payant

Après de longs mois de préparation, les Méchants Disney, les Hôtes Mystérieux et les Esprits Farceurs que sont Mickey, Minnie et leurs amis se feront une joie de faire trembler petits et grands, du 1er octobre au 5 novembre 2023.

Cette année, 3 équipes malicieuses se réuniront pour faire vivre aux visiteurs le plus diaboliquement drôle des Festivals d’Halloween. Il n’y a plus qu’à choisir son camp ! Décorations et ambiance immersives, rencontres inoubliables, animations et attractions terriblement fun et bien d’autres surprises seront au rendez-vous de cette célébration incontournable de l’automne

Les Esprits

Farceurs

Mickey Mouse, Minnie Mouse et leurs amis

sont bien décidés à célébrer cette saison avec facétie. Tous

ensemble, ils prépareront un malicieux programme de festivités, avec

notamment La Célébration Halloween de Mickey, cavalcade

endiablée rythmant les allées du Parc Disneyland avec ses chars colorés.

Les visiteurs pourront également vivre d’amusantes rencontres avec les

Personnages Disney, vêtus de leurs plus beaux costumes d’Halloween.

Les Méchants

Disney

Maléfique, le Capitaine Crochet ou encore Jafar

répondront également à l’appel. Dans le Parc Disneyland, les visiteurs

pourront faire de frissonnantes rencontres en compagnie d’autres Méchants

Disney. Et à la nuit tombée, ces derniers s’approprieront le Château de la

Belle au Bois Dormant lors d’un Crépuscule avec les Méchants

Disney, une séquence nocturne de fontaines, projections et musiques,

jouée en préambule du spectacle nocturne Disney Dreams®!

Les Hôtes Mystérieux

S’il y a bien un lieu qui devient

incontournable pour les visiteurs au moment d’Halloween, c’est bien

Phantom Manor. Et ça tombe bien : ses facétieux revenants inviteront

les plus téméraires à passer les portes de cet intriguant manoir. Les

visiteurs en quête de sensations fortes pourront prolonger la découverte

de lieux mystérieux du côté du Parc Walt Disney Studios, avec The

Twilight Zone Tower of Terror.

Et à Disney Village…

Du 21 octobre au 5 novembre, avec M&M’S, le parc accueillera pour la première fois les amateurs de sensations au cœur de son mystérieux manoir « Fun et Frissons » à Disney Village. Cette expérience inédite proposera à ses hôtes de pénétrer dans ce repère tout aussi intrigant que délicieux, et de relever tout un ensemble de défis autour du chaudron fumant, du placard effrayant ou encore de la fameuse galerie des portraits… Frissons garantis !

Disneyland Paris Boulevard du Parc 77700 Coupvray

Contact : https://www.disneylandparis.com/fr-fr/

Disneyland Paris Halloween a commencé à Disneyland