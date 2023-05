Le festival Formes Olympiques tout l’été, 23 juin 2023, .

Du vendredi 23 juin 2023 au dimanche 17 septembre 2023 :

.Tout public. gratuit

À partir du 23 juin et jusqu’à la mi-septembre, le festival Formes Olympiques va rythmer l’été parisien, associant l’art, le sport et l’olympisme. Ouverts à tous et gratuits, les futurs évènements s’inscrivent dans les valeurs de Paris 2024 et dans le cadre de l’Olympiade Culturelle.

Le festival s’inscrit dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, programme artistique et culturel emblématique des Jeux olympiques et paralympiques. Son objectif est de faire dialoguer les mondes du sport et de la culture avant, pendant et après les Jeux.

Plusieurs lieux dans Paris

