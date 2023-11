Le festival « Flip Flap », la danse pour petit·e·s et grand·e·s Théâtre de L’étoile du nord Parise Arrondissement, 4 décembre 2023, Parise Arrondissement.

Du lundi 04 décembre 2023 au jeudi 21 décembre 2023 :

.Tout public. payant

Tarif unique adultes : 8€

Tarif unique enfants : 5€

Le théâtre de L’étoile du nord, dédié à la jeune création, poursuit sa saison 2023/2024 avec le festival de danse « Flip Flap » ! L’occasion de découvrir des spectacles de danse qui s’adressent aux petit·e·s comme aux grand·e·s.

Le Royaume de Billie Bou

Sandra Abouav & Magali Le Huche

Du lundi 4 au samedi 16 décembre

Dès 6 ans / 30 min.

Magali s’amuse à dessiner Sandra, mais de mouvements en grimaces, la danse va bien trop vite et le crayon ne peut plus suivre. Magali décide alors de s’enfermer avec Sandra dans le dessin. Elles se retrouvent soudain dans une vignette grandeur nature de bande dessinée et deviennent Billie et Bou, les personnages de l’histoire qu’elles vont inventer. Embarquées dans leurs aventures, elles se métamorphosent, plongées dans un monde où l’on se parle en onomatopées. Et alors qu’on s’enfonce dans la nuit, une forêt inquiétante se dessine…

TOURRR

Lies Cuyvers & Ciska Vanhoyland / Cie Tout Petit

Mardi 12 et mercredi 13 décembre

Dès 3 ans / 50 min.

Dans TOURRR, tout tourne. Les danseurs tournent sur leur axe et dans l’espace. Le décor est composé de cercles et de sculptures rotatives. La musique tourbillonne dans l’espace, à la recherche de poésie dans un motif répétitif. La danse, la musique et le son entraînent le public dans un jeu virtuose de motifs en mouvement. TOURRR est un spectacle de danse sans paroles sur les mouvements circulaires.

Le public prend place autour de l’installation et joue ainsi un rôle actif.

Côte à côte

Sandra Geco / Cie & Co

Le mardi 19, le mercredi 20 et le jeudi 21 décembre

Dès 3 ans / 30 min. et dès 6 ans / durée 55 min.

Le spectacle est un corps à corps où les cœurs se connectent côte à côte pour un cœur à cœur. L’énergie d’un câlin devient l’un des plus grands soutiens pour éviter de tomber, de sombrer et procure aux deux interprètes la force nécessaire pour se relever. Dans un mélange d’images surréalistes où la théâtralité des corps devient tantôt absurde, tantôt sensible et acrobatique, sans l’autre, sans la force d’être ensemble, plus rien ne tient debout, c’est la chute: l’effondrement de toute l’histoire.

Théâtre de L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Parise Arrondissement

Contact : https://www.etoiledunord-theatre.com/saison/flip-flap-2 +33142264747 contact@etoiledunord-theatre.com https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://www.facebook.com/Letoiledunordtheatre https://etoiledunord-theatre.com/informations-pratiques

© Madelaine R Festival « Flip Flap »