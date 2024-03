Le festival Eclectic•s : une soirée électro et flamenco à la Bellevilloise La Bellevilloise Paris, samedi 23 mars 2024.

Stage de Danse seul : 31 euros Prévente : Danse Initiation + Concert Perrate & Arbol : 46 euros

Dans le cadre du festival Eclectic•s une soirée spéciale mêlant Electro et Flamenco Contemporain se déroule le 23 mars !

Tomas de perrate

Assister à un concert de Perrate c’est partir vers un voyage dans le temps et l’espace actuel sans sortir des grottes les plus ancestrales du flamenco. Le flamenco contemporain c’est lui. Sa voix et ses formes nous montrent le chemin du flamenco actuel. Souvent considéré le Louis Amstrong flamenco. Il arrive à Paris, après son passage au Festival de Nîmes, avec ce projet à l’avant-garde du flamenco depuis la tradition, accompagné de Arbol.

Fils de Perrate de Utrera, petit-fils de Manuel Torres , neveu de El Lebrijano, lui est Tomás Fernández Soto, Tomás de Perrate (Utrera, 1964). Chanteur, selon la définition de sa compagne Sara Arguijo, « ancestral et avant-gardiste, scélérat et primitif ». en même temps », « un gitan du Mississippi »… Il a présenté son dernier album “Tres Golpes” où il plonge dans les racines de son art et cherche des influences dans d’autres horizons.

Miguel MarIn – Arbol

Miguel Marín Pavón est un compositeur musical prolifique possédant une vaste expérience dans la musique indépendante, la danse et le cinéma. Petit fils de Pastora Pavón, “la Niña de los Peines”, la chanteuse plus importante du flamenco du début du XXᵉ siècle, le cœur de Miguel bat au “compás” du flamenco. Rapidement, il sent l’appel de nouveaux horizons. Depuis Londres, dans les années 90, il rejoint Piano Magic, (un des groupes indie britanniques les plus influents) avec lequel il enregistrera, entre autres : Artist’s Rifles, Writers without Homes, Mort aux vaches et la bande originale de « Son de Mar » 2001. , film réalisé par Bigas Luna.

C’est là que Marin décide de quitter Piano Magic et de se consacrer plus spécifiquement aux bandes sonores de films, de danse et d’expérimentation en musique et en design sonore. En 2002 également, il commence son projet Arbol, avec lequel il sort 4 albums et partage la collaboration avec le Musicien catalan FIbla. Arbol se produit dans une liste interminable de pays (Japon, USA, Allemagne, Turquie) et de festivals (Sónar, OFFF, Mecal…).

Déroulé :

15h · Stage de danse “Initiation au flamenco” avec Lori la Armenia & des musiciens (tous niveaux) · 25 pax

17h · Stage de danse “Fiesta por Bulerías” avec Lori la Armenia & des musiciens (niveaux avancé) · 25 pax

19h30 · Bar gourmet andalou · concert de guitare flamenca par Dani Barba

Ouverture des portes au public en général

20h30 · Concert de Perrate & Arbol + special guest Lori la Armenia à la danse

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020

Eclectic•s