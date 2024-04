Le Festival du Souffle Celles-sur-Belle, lundi 15 juillet 2024.

Le Festival du Souffle Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Pour sa 15e édition, le Festival du Souffle a de nouveau posé ses valises à l’Abbaye Royale de Celles-sur-Belle pour célébrer les instruments à vent avec une programmation éclectique et audacieuse.

Comme chaque année, nous invitons des artistes d’exception ayant les mêmes valeurs de partage, d’accessibilité et de transmission de leur passion au plus grand nombre.

Le Festival du Souffle, c’est aussi un centre de formation pour les jeunes saxophonistes et chanteurs de gospel où se mêlent à la fois l’exigence, le vivre ensemble et la rencontre avec les artistes invités.

Enfin, notre engagement envers la recherche pour

la santé respiratoire reste intact en soutenant la Fondation du Souffle.

Billetterie https://www.festivaldusouffle.com/infos-pratiques/ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15

fin : 2024-07-22

12 rue des Halles

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Le Festival du Souffle Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2024-03-28 par OT Pays Mellois