Le Festival du Nombril- La Flemme Olymplouc ! Le Nombril du Monde Pougne-Hérisson, jeudi 15 août 2024.

Qu’on se le dise, cette année 2024 sera marquée par deux événements internationaux de la plus grande importance les Jeux Olympiques et le Festival du Nombril !

Il est épatant de constater combien ces deux manifestations présentent de curieuses similitudes stars mondiales, prestige, jeux, performances et records en tout genre…

Petite nuance néanmoins, libéré de tout esprit de compétition mais supporter d’univers fantaisistes et facétieux, le Festival du Nombril portera haut et fort le message originel l’important, c’est de participer . Que vous échouiez ou que vous soyez éternels perdant, c’est vous qui gagnerez !

Et à Pougne-Hérisson, 300 ploucs fiers de leur village et de leur territoire de Gâtine, vous accueilleront avec générosité dans une nature où il fait bon vivre pour gouter aux arts de la parole et de l’oisiveté.

RDV LE 13 AVRIL POUR L’OUVERTURE DE LA BILLETTERIE ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-17

Le Nombril du Monde 7 rue des Merveilles

Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lenombril@nombril.com

