Le festival du film social Cité du Refuge Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le festival du film social Cité du Refuge, 11 octobre 2022, Paris. Du mardi 11 octobre 2022 au jeudi 13 octobre 2022 :

mardi, mercredi, jeudi

de 08h00 à 20h00

. payant tarif unique : séance à 4€

Le festival du film social est ouvert à tous publics avec des projections de films documentaires, de fiction, d’animation, de longs, moyens et courts métrages. Des films sur le vécu des personnes en situation sociale difficile, sur l’intervention et l’action sociale en leur faveur. Rendez-vous du 11 au 13 octobre pour visionner les 21 films sélectionnés par le Jury. Rendez-vous en salle pour la 4e édition ! Les 11, 12 et 13 Octobre 2022, La 25e image organise la 4e édition du Festival du Film Social pour promouvoir le travail social & l’intervention sociale à travers le cinéma. 21 documentaires, fictions, animations, courts & longs métrages sur des thématiques d’actualité avec un objectif : rendre visibles les invisibles. ALLER PLUS LOIN Le Jury du Festival Président du jury : Christian GAUTELLIER directeur du FIFE, festival international du film d’éducation Fadela AMARA, ancienne ministre de la ville, inspectrice générale des affaires sociales. Nessim CHIKHAOUI, réalisateur Joël PLANTET, Critique de cinéma honoraire, ancien rédacteur en chef du magazine Lien Social Philippe REBOT, Acteur, scénariste et réalisateur français Retrouvez tout le programme à la Halle Saint Pierre Retrouvez tout le programme à la cité du refuge Cité du Refuge 12 rue Cantagrel 75013 Paris Contact :

www.gregoiredalle.com VISUEL FESTIVAL DU FILM SOCIAL

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cité du Refuge Adresse 12 rue Cantagrel Ville Paris lieuville Cité du Refuge Paris Departement Paris

Cité du Refuge Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le festival du film social Cité du Refuge 2022-10-11 was last modified: by Le festival du film social Cité du Refuge Cité du Refuge 11 octobre 2022 Cité du Refuge Paris Paris

Paris Paris