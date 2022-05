Le FESTIVAL DU CRAPAUD Le Crapaud à Trois Pattes, 4 juin 2022, Lucy.

Le FESTIVAL DU CRAPAUD

du samedi 4 juin au lundi 6 juin à Le Crapaud à Trois Pattes

### **Le FESTIVAL DU CRAPAUD** ### Trois jours de fête dans le jardin du Crapaud à Trois Pattes. **Le samedi 4 juin, de 10 h à 19h** * Visite du jardin et de l’exposition de sculptures * Dès 11h, toutes les heures : « Si le crapaud m’était conté, dansons au jardin », déambulations contées et dansées _Revisitez l’histoire du jardin à travers les contes et légendes du Crapaud à trois pattes :_ Lecture par Karine Louis et danse par Fabienne Jean. [www.voyagesensoi.com](http://www.voyagesensoi.com) – [[https://www.libertmots.com](https://www.libertmots.com)](https://www.libertmots.com) * À 17h : Concert de Jazz “Alexandre RASSE – Frédéric VAAS” _Un Piano et un Trombone, espiègles et complices,_ _qui cheminent et improvisent sur les sentiers populaires des grands standards du Jazz._ [[https://alexandrerasse.fr](https://alexandrerasse.fr)](https://alexandrerasse.fr) **Le dimanche 5 juin – 11 heures à 19 heure**s * La journée des **« PEINTRES EN LIBERTE »** _Les visiteurs auront le plaisir de regarder les artistes peindre_ _dans maints endroits du jardin._ _Remise du prix du public._ * A 14h30 Contes avec MIFA _Elle dit la musique des langues des cinq continents, la musique des contes, la musique du cœur »._ _(Association Milles choses à dire)_ **Le lundi 6 juin – 10 heures à 19 heures** * Dès 10 h. Visite du jardin et son exposition de sculpture * Musique dans le jardin avec le Quatuor de trombones du Conservatoire de Rouen Clément-Théophile Radix – Jules Rabl – Chloé Oury – Matthieu Belluci * A 14h30 Concert : « dix mots qui (d’)étonnent ». Par les elèves de CM1 du conservatoire de musique de Rouen _Ces dix mots proposés par le Ministère de la Culture seront mis en scène et déclinés de différentes manières : écriture, chanson, expression corporelle, dessin._ Direction artistique de Myriam Bourgeon et Sophie Penitzka, * A la suite , Contes musicaux : La Chaise bleue _” Au jardin, à l’ombre du marronnier rouge,_ _Vos petites et grandes oreilles entendront deux grenouilles en grandes conversation au sujet d’un bâton…Quelle histoire !_ _Puis, au fil des mots, vous rejoindrez les temps lointains du Moyen Âge et trois troubadours vous les conteront en musique et chansons”_ **Le chapeau pour les artistes** **Petite restauration sur place**

7€ pour les trois jours – Gratuit pour les moins de 12 ans

Le Crapaud à Trois Pattes 14 rue de la Houssaye Béranger, 76270 Lucy Lucy Seine-Maritime



