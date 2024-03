Le Festival du Camping-Car, du Van et Fourgon Aménagés Avenue du Midi Agen, jeudi 7 mars 2024.

Le Festival du Camping-Car, du Van et Fourgon Aménagés, ce sont des modèles neufs et d’occasion, de différentes marques, pour satisfaire toutes les envies d’évasion.

Le Printemps du Camping-Car est de retour !

Le plus grand événement dédié au véhicule de loisirs dans le Sud est de retour à Agen pour une nouvelle édition !

Pour l’occasion, profitez du savoir-faire et de l’expertise de +50 professionnels présents sur place pour vous guider ! .

Début : 2024-03-07 10:00:00

fin : 2024-03-10 19:00:00

Avenue du Midi Agen Agora

Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine accueil@agen-expo.com

