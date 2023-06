Le Festival d’été de Genshin Impact 2023 débarque en juillet à Paris le 1 et 2 juillet Esplanade de la Bibliothèque François-Mitterand Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Du samedi 01 juillet 2023 au dimanche 02 juillet 2023 :

.Tout public. gratuit

Les fans et visiteurs pourront se retrouver lors de conventions, d’événements en ligne et du tout premier Festival d’été de Genshin Impact lors de sa tournée « Summer With Genshin ».

La marque internationale de divertissement interactif

HoYoverse annonce aujourd’hui que son jeu vidéo acclamé par la critique

Genshin Impact va rassembler les fans et joueurs en France, aux États-Unis et en

Allemagne lors de sa tournée « Summer With Genshin ». En juillet, ceux-ci pourront

retrouver Genshin Impact non seulement dans de nombreuses conventions, mais aussi

lors du Festival d’été à Paris, New York et Berlin. Les inscriptions gratuites pour le Festival

d’été de Genshin Impact 2023 sont désormais ouvertes.

En tant que premier rassemblement officiel estival de Genshin Impact en France, en

Allemagne et aux États-Unis, ce Festival d’été 2023 va offrir un terrain de jeu unique à la

communauté locale de fans et de joueurs pour s’amuser et partager des moments

d’émotion. Pendant les deux jours du festival, une grande zone thématique sera

aménagée et divisée en différentes sections comprenant entre autres une scène, une

zone d’expérience de jeu, de la musique, des stands de restauration, un photobooth, des

produits dérivés, une zone de créations, etc. Les visiteurs pourront jouer à

Genshin Impact et écouter la bande originale du jeu, assister à des spectacles de cosplay,

créer et admirer des œuvres de fanart, goûter à des menus exclusifs et remporter des

gains en participant à diverses activités et événements lors d’un agréable week-end.

Dans chaque ville, le Festival d’été Genshin Impact présentera également une disposition

et des programmes différents. Par exemple, le Festival d’été à Paris permettra aux

visiteurs de jouer les thèmes de Genshin Impact aux côtés de professionnels de la

musique en collaboration avec Yamaha Music Europe. À Berlin, un spectacle et un feu

d’artifice auront lieu chaque soir. Le Festival d’été collaborera également avec des talents

et artistes de la communauté locale pour proposer encore plus de surprises.

En plus du Festival d’été, les fans et joueurs pourront participer à l’événement « Summer

With Genshin » en ligne ou lors de conventions. Le concours de fanart « Un été joyeux »

démarre aujourd’hui sur Twitter, Facebook, Instagram et HoYoLAB. Genshin Impact a

également confirmé sa présence à la Japan Expo et à DoKomi.

Genshin Impact est un jeu de rôle et d’aventure en monde ouvert gratuit créé par

HoYoverse qui permet aux joueurs d’explorer l’immense monde immersif de Teyvat et de

trouver leur style de jeu seul ou avec des amis, grâce à la fonctionnalité de

synchronisation de la progression de jeu multiplateforme sur PC, Android, iOS et

PlayStation®4/PlayStation®5. Sorti la première fois en septembre 2020, le jeu continue

de s’agrandir avec de nouvelles zones, de nouveaux paysages, de nouvelles cultures et

histoires, de nouveaux personnages et de nouveaux modes de jeu disponibles dans

15 langues différentes. Classé PEGI 12, Genshin Impact est le jeu dont les utilisateurs de

Twitter ont le plus parlé en 2021 et 2022 et a reçu plusieurs récompenses : le Players’

Voice (voix des joueurs) à TGA 2022, le Best Still Playing Game of Golden Joystick 2022

(Meilleur jeu encore en activité du Golden Joystick 2022), le Best Mobile Game (Meilleur

jeu mobile) à TGA 2021, le jeu de l’année 2020 sur iPhone de l’App Store d’Apple et le

meilleur jeu 2020 sur Google Play.

Esplanade de la Bibliothèque François-Mitterand Quai François Mauriac 75013 Paris

Contact : https://hoyo.link/69SEDXAd.

@hoyoverse