Département des Alpes-Maritimes – 147 boulevard du Mercantour Villages des Alpes-Maritimes Nice Alpes-Maritimes

2022-07-20 – 2022-08-19

Le Festival des Mots du Département des Alpes-Maritimes invite cette année encore les spectateurs à être transportés au travers de grands textes lus par des comédiens de renom au cours de 8 grands voyages, dans 8 communes du département.

dernière mise à jour : 2022-07-01

