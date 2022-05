Le festival des Mômes Montbéliard, 25 août 2022, Montbéliard.

Le festival des Mômes Place Velotte et square Sponeck Place Saint-Martin Montbéliard

2022-08-25 – 2022-08-28 Place Velotte et square Sponeck Place Saint-Martin

Montbéliard Doubs Montbéliard

Le festival des mômes est destiné aux enfant de 18 mois à 13 ans. Cette manifestation culturelle, ludique et éducative unique est organisé par l’association Collectif Montbéliard Animations et Festivités (aussi appelé Collectif Manifest). Vous y trouverez des spectacles au théâtre, des spectacles en salle pour les tout-petits, des spectacles en rue, des ateliers et des espaces ludiques. Ce festival diversifié a pour seul but de faire le bonheur des enfants! C’est une formidable aventure à savourer en famille, qui permet à petits et grands de se cultiver, d’aiguiser sa curiosité, de stimuler leur imaginaire et de se divertir !

+33 3 81 91 86 26 https://www.festivaldesmomes.fr/

Le festival des mômes est destiné aux enfant de 18 mois à 13 ans. Cette manifestation culturelle, ludique et éducative unique est organisé par l’association Collectif Montbéliard Animations et Festivités (aussi appelé Collectif Manifest). Vous y trouverez des spectacles au théâtre, des spectacles en salle pour les tout-petits, des spectacles en rue, des ateliers et des espaces ludiques. Ce festival diversifié a pour seul but de faire le bonheur des enfants! C’est une formidable aventure à savourer en famille, qui permet à petits et grands de se cultiver, d’aiguiser sa curiosité, de stimuler leur imaginaire et de se divertir !

Place Velotte et square Sponeck Place Saint-Martin Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-05-12 par