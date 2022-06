Le Festival des Marionnettes J-365 devient Temps d’M Charleville-Mézières, 14 septembre 2022, Charleville-Mézières.

Avec Temps d’M, les Petits Comédiens de Chiffons, organisateurs du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes (FMTM), poursuivent l’esprit du J-365 en proposant au public un temps fort « marionnettes » les années inter-festival.Combinés, le FMTM et ce temps artistique forment un tandem, au service d’un art et des artistes qui investissent chaque année Charleville-Mézières, Cité des arts de la marionnette.Le premier Temps d’M aura lieu du 14 au 18 septembre 2022.Pendant 5 jours, 10 équipes artistiques viendront présenter leur travail, à la pointe de la création mondiale et nationale.En plus de représentations de spectacles, d’ateliers et de rencontres privilégiées, des créations hybrides rendront compte de 10 jours de recherche offerts à des artistes marionnettistes pour expérimenter avec des artistes d’autres disciplines. Objectifs : stimuler la création et favoriser les coopérations pluridisciplinaires !Enfin, surprise à venir, l’un des succès de l’édition 2021 du FMTM est invité à revenir enchanter le public carolomacérien !Dans la continuité des partenariats menés en 2021 par les Petits Comédiens de Chiffons, on peut noter la coopération menée en 2022 avec la Passerelle, salle de spectacle du Centre Social et Culturel André Dhôtel de Charleville-Mézières, en plus des fidèles partenaires du FMTM et de Temps d’M : la Médiathèque Voyelles, Le Forum, le Théâtre de Charleville-Mézières (TCM), la Salle Delvincourt, la Maison de la Culture et des Loisirs (MCL) Ma Bohème, le Centre Culturel de Nouzonville, le Parc Naturel Régional.

