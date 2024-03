Le festival des langues françaises Le Petit-Quevilly, mardi 12 mars 2024.

Le festival des langues françaises Le Petit-Quevilly Seine-Maritime

Le festival des langues françaises vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition du 12 au 16 mars.

4 jours à travers les latitudes pour découvrir des textes de théâtre insolites, émouvants, drôles, engagés, de femmes et d’hommes qui écrivent sur leur société, leurs colères et leurs émotions…

4 jours pour découvrir le talent d’auteurs et autrices de théâtre d’aujourd’hui et de tous pays, mis à l’honneur à travers une série de lectures mises en forme, de spectacles (parfois encore en processus de création), de concerts, de films… présentés par des artistes et compagnies normandes.

Avec les textes des auteurs & autrices Eric Delphin Kwégoué, Andrise Pierre, Edouard Elvis Bvouma, Nathalie Hounvo Yèkpè, Aliénor Debrocq, R’May, Valérie Paüs, Collectif Embuscade, Rosine Mbakam, Collectif #MeTooThéâtre, Stéphanie Mangez, Dima Abdallah, SR, Kankun, Kenito, Monument..

Dégustation de cuisine antillaise tous les soirs !

Gratuit, réservation conseillée au 02 35 70 22 82 ou à billetterie@cdn-normandierouen.fr.

Au programme

Mardi 12 Mars

à 17h, pré-ouverture à la médiathèque F. Truffaut à Petit-Quevilly, lecture sonore « MAUVAISE HERBE » de Dima Abdallah (Liban-France), mise en scène Hala Ghosn, Cie La Poursuite

à 20h30, soirée d’ouverture au Théâtre de la Foudre à Petit-Quevilly « LE FLOW DES MOTS »,

concerts & lecture avec R’May • SR • Kankun • Kenito • Monument • Eric Delphin Kwégoué

Mercredi 13 Mars

12h30, CONFÉRENCE GOURMANDE au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly « LES MIDIS DU CDN » avec Stéphanie Gomis Guinée-Bissau

18h30, 2 LECTURES MISES EN FORME au #LaboVictorHugo, Rouen « LA FAISEUSE D’ANGES » de Nathalie Hounvo Yèkpè Bénin • Mise en espace Laëtitia Ajanohun et « TOM » de Stéphanie Mangez Belgique • Mise en espace Jeanne Louvard

20h30, SORTIE DE RÉSIDENCE au Théâtre des deux rives, Rouen « PETIT GUIDE ILLUSTRÉ POUR ILLUSTRE GRAND GUIDE » de Edouard Elvis Bvouma Cameroun • Mise en espace Sara Amrous

Jeudi 14 mars

18h30, LECTURE MISE EN FORME au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly « HeLa » de Aliénor Debrocq Belgique • Mise en espace Amélie Chalmey

20h30, SORTIE DE RÉSIDENCE au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly « À CŒUR OUVERT » (Prix RFI Théâtre 2023) de Eric Delphin Kwégoué Cameroun • Mise en espace Eric Delphin Kwégoué

Vendredi 15 mars

18h30, LECTURE MISE EN FORME au Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly « CRACHE ! Physiologie d’une langue encombrée » de Valérie Paüs La Réunion • Lecture Valérie Paüs

20h30, SPECTACLE à l’auditorium du Lycée Val de Seine « GOYAV DE FRANS’ Histoire sortie de sous le tapis » de Hannaë Grouard-Boullé La Réunion du Collectif Embuscade

Samedi 16 mars

16h, PROJECTION au Cinéma Ariel, Mont-Saint-Aignan « MAMBAR PIERRETTE » de Rosine Mbakam Cameroun

18h30, LECTURE MISE EN FORME au #LaboVictorHugo, Rouen « LA PETITE FILLE QUE LE SOLEIL AVAIT BRÛLÉE » de Andrise Pierre Caraïbes • Mise en espace Gaëlle Bien-Aimé

20h30, SOIRÉE DE CLÔTURE au Théâtre des deux rives, Rouen « LES HISTRIONIQUES » sortie de résidence du Collectif #MeTooThéâtre France

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12

fin : 2024-03-16

Rue François Mitterrand

Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie billetterie@cdn-normandierouen.fr

L’événement Le festival des langues françaises Le Petit-Quevilly a été mis à jour le 2024-03-05 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES