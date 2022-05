Le Festival des Fous de la Tour Marnhagues-et-Latour Marnhagues-et-Latour Catégories d’évènement: 12540

2022-10-07 – 2022-10-09

Marnhagues-et-Latour 12540

Du théâtre, des concerts, des ateliers enfants, une soirée dîner-spectacle…

Programme complet en cours de conception. Au château de Latour sur Sorgues

Programme complet en cours de conception. Au château de Latour sur Sorgues 2ème édition – Théâtre et musique se rencontreront au travers de spectacles énergiques et audacieux. Du théâtre, des concerts, des ateliers enfants, une soirée dîner-spectacle…

Programme complet en cours de conception. Au château de Latour sur Sorgues Le Festival des Fous de la Tour

