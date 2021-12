Le Festival des étoiles – lecture contée Bibliothèque Robert-Desnos, 22 janvier 2022, Montreuil.

Le Festival des étoiles – lecture contée

Bibliothèque Robert-Desnos, le samedi 22 janvier 2022 à 16:30

Lecture contée du _Festival des étoiles_. “Les habitants de la forêt ont une idée : et s’ils organisaient une fête ? Mais pour quoi faire ? Pour être heureux, pardi ! Qui de l’écureuil, des jolis pinsons ou du petit lérot brillera le plus par son talent ?” Librement inspiré des Festivals des savoirs et des arts, de l’association [ATD Quart Monde](https://www.atd-quartmonde.fr), ce conte illustré fait la part belle à la créativité et ne laisse personne de côté. Un album plein de poésie à partager avec le plus grand nombre.

Les habitants de la forêt ont une idée : et s’ils organisaient une fête ? Mais pour quoi faire ? Et qui de l’écureuil, des jolis pinsons ou du petit lérot brillera le plus par son talent ?

Bibliothèque Robert-Desnos 14 boulevard Rouget-de-lisle 93100 Montreuil Montreuil Centre-ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T16:30:00 2022-01-22T17:30:00