Le Festival de Marseille, 18 juin 2021-18 juin 2021, Marseille.

Le Festival de Marseille 2021-06-18 – 2021-07-11 Mucem Dans divers lieux de Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône

Le Festival de Marseille mélange les genres et les cultures.



Spectacles de danse, théâtre, concerts, installations, performances, cinéma, rencontres et fêtes sont au programme de son temps fort estival qui se déploie dans la ville : 3 semaines de rencontres et d’échanges autour d’œuvres d’artistes engagés, où se croisent et s’interrogent des cheminements artistiques et des visions du monde.



Le Festival rassemble publics et artistes d’ailleurs et d’ici et joue avec la ville dans sa pluralité et sa diversité. Hybride, festif, voyageur, le Festival de Marseille se vit au rythme et à l’image de la ville.



Depuis son arrivée en 2016 à la tête du Festival, Jan Goossens invite au partage et au métissage : « Marseille, le monde, des artistes et des citoyens qui ensemble imaginent et créent une ville et un avenir communs : ce sont les éléments du projet généreux et ambitieux du Festival de Marseille. »

http://festivaldemarseille.com/

