Le festival de magie revient au jardin d’Acclimatation ! Jardin d’acclimatation, 18 mai 2023, Paris.

Du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

.Tout public. payant

Abracadabra ! Après avoir accueilli 50 000 visiteurs en 2022, le festival de magie donne rendez-vous aux amateurs d’illusions du 18 au 21 mai au Jardin d’Acclimatation.

C’est un incroyable programme qui vous entraînera bien au-delà du réel : plus d’une cinquantaine de spectacles en plein air, 23 artistes et trois soirées magiques au Théâtre Rouge du Jardin d’Acclimatation. Hypnose, télépathie, mentalisme, prestidigitation… vous envoûteront sur scène mais également dans les lieux les plus inattendus du parc (restaurants, attractions, allées…).

Tenez-vous prêts à vivre 4

journées abracadabrantes !

Au cœur du Village de la Magie,

ne manquez pas le Bar à Potions et le Salon des

Mystères, lieu de rencontre avec les artistes où vous vivrez des expériences

envoûtantes : illusions, close-up et même des dédicaces.

Dans les allées du parc,

attendez-vous à croiser les Magiciens 1900 qui déambulent en costumes

d’époque pour vous jouer leurs meilleurs tours. Ne manquez sous aucun prétexte le « Lancer de

magiciens » de la Compagnie sans gravité ! Quant au duo des Dragonfly, il investira

le Théâtre Rouge en journée pour un grand spectacle d’illusions qui vous entraînera

dans une dimension parallèle.

Pour cette nouvelle édition du Festival, Maxime Tabart, nouveau

prodige de la magie, se produira au Jardin d’Acclimatation. Connu pour ses

apparitions dans de nombreuses émissions de télévision et reconnu pour ses

tours sur des personnalités et ses vidéos sur les réseaux sociaux, il bluffe son public grâce à l’intégration de nouvelles technologies dans ses spectacles. Il est

même capable de deviner le code de votre smartphone !

Antonio sera présent lui aussi : cet exceptionnel mentaliste a remporté

l’émission La France a un incroyable talent sur M6, devenant le premier

magicien à conquérir ce titre. Depuis, il participe régulièrement à l’émission

d’Arthur sur TF1 Vendredi tout est permis. Il sera au Jardin

d’Acclimatation pour proposer un spectacle étonnant en interaction avec le

public.

Nantais d’origine, Enzo Weyne a déjà fait plusieurs tours du monde avec ses illusions : star de l’émission Diversion sur TF1, tête d’affiche à Broadway avec The Illusionists World Tour ou bien encore Insaisissable à Hong Kong dans le live show tiré du film éponyme. Avec lui, oubliez toutes vos certitudes et préparez-vous à vivre des expériences uniques où tous vos sens seront mis à l’épreuve. Après cinq ans sans se produire sur le sol français, il revient au Jardin d’Acclimatation avec un show inédit.

Fort de son succès avec son spectacle « Magiciens, tout est écrit

» et de sa présence lors de la première édition du Festival en 2022, Sébastien

Mossière revient dans notre parc ! Le magicien préféré des enfants leur

présentera « La petite boutique de magie », un spectacle sur mesure pour toute la famille et pour tous ceux qui

veulent retourner en enfance !

Les jeudi, vendredi et samedi, des « Soirées Magiques » vous

donnent rendez-vous à 20h00 sur la belle scène du Théâtre Rouge du Jardin

d’Acclimatation. Ne manquez pas ces fabuleux spectacles faits de tours

exceptionnels et autres folies préparés par nos artistes !

Clément Blouin, Robin Geyer, Antoine & Val, LOL Événements et

bien d’autres surprises vous attendent avec impatience. Alors n’hésitez plus et

réservez vos places dès maintenant !

Jardin d’acclimatation 45 avenue du Mahatma Gandhi 75016 Paris

Jardin d’Acclimatation Affiche Festival de Magie à Paris au Jardin d’Acclimatation