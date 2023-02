Le Festival de l’Infolettre Ground Control, 2 février 2023, Paris.

Du jeudi 02 février 2023 au vendredi 03 février 2023 :

jeudi, vendredi

de 14h00 à 21h30

. gratuit

L’inscription à l’événement est conseillée.

Pour participer aux ateliers, l’inscription est fortement recommandée pour cause de nombre de places limitées : https://www.eventbrite.com/cc/les-ateliers-du-festival-de-linfolettre-1627559?just_published=true

Du 2 au 3 février, Creatis vous invite à la première édition du Festival de l’infolettre, imaginée avec et à Ground Control pour écrire, parler de newsletter et de nouveaux médias, de militantisme, d’engagement et de communautés… Rencontrez les auteur-ices, journalistes, qui vous écrivent et vous informent au quotidien avec leurs newsletters.

Nouveau rassemblement inédit, à Paris, qui interroge la place des médias dans nos sociétés à travers le prisme de l’infolettre (ou plus connue sous le nom de newsletter).

Au cœur de Ground Control et aux côtés de partenaires éditoriaux experts de l’infolettre, Creatis invite professionnels et grand public à échanger avec les journalistes, auteur·ice·s et entrepreneur·e·s qui redonnent du pouvoir à l’écrit et font bouger les lignes de nos relations à l’information.

Tables rondes, ateliers, masterclass, DJ set… La newsletter comme vous ne l’avez jamais vue, en live, à l’oral : en chair et en os !

Deux jours pour découvrir de nouvelles newsletters auxquelles s’abonner, s’interroger sur nos pratiques face aux médias numériques, et rencontrer celles et ceux qui les pensent avec notamment Rebecca Amsellem (Les Glorieuses), Lucie Ronfaut (#Règle30), Yoann Lopez (Snowball.xyz), Lauren Boudard & Dan Geiselhart (Climax, Tech Trash), Nesrine Slaoui (De l’autre côté), Juliette Quef (Vert) et Françoise Tovo (Le Monde).

Ground Control 81 rue du Charolais 75012 Paris

Contact : https://www.groundcontrolparis.com/project/le-festival-de-linfolettre/ communication@residencecreatis.fr https://www.facebook.com/residence.creatis https://www.facebook.com/residence.creatis https://www.groundcontrolparis.com/project/le-festival-de-linfolettre/

© Ground Control Affiche du Festival de l’Infolettre