Durant 3 jours, l’événement questionnera notre rapport à l’alimentation à travers différentes tables rondes et différents ateliers en présence de chefs et d’acteurs du secteur agricole. « S’éduquer au bien manger « , « Repenser la chaîne alimentaire », « Construire des modes de culture et des conditions d’élevage plus durables » ou encore « Les grandes tendances d’une alimentation et gastronomie plus durable », la journée du vendredi 9 juillet sera riche en échanges sur différents aspects de la valorisation de la gastronomie locale, tandis que le week-end sera fait d’animations et de démonstrations culinaires…Programme sur : https://www.instituteconomiepositive.com/evenements/festival-alimentation

