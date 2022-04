Le festival de la nuit Campan, 7 mai 2022, Campan.

Le festival de la nuit au bord du lac à Payolle PAYOLLE Campan

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-07 au bord du lac à Payolle PAYOLLE

Campan Hautes-Pyrénées

Rendez-vous au lac de Payolle :

– à partir de 14h : animations tout public et gratuites

Jeu de piste sur la pollution lumineuse et la voûte céleste

– Nombreuses animations autour des étoiles, de la biodiversité nocturne (rapaces, chauve-souris…) et de la pollution lumineuse sous forme d’expositions, contes, quizz,

– Planetarium, proposées par le Parc national des Pyrénées, le CPIE Bigorre, Instant Sciences, Nature en Occitanie, le Conservatoire national botanique des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, Airelle Media, Parc national, Office Français de la Biodiversité ;

– 17h : sous chapiteau : tout public – gratuit

Conférence sur la pollution lumineuse par Sébastien VAUCLAIR, astrophysicien du bureau d’études DARK SKY LAB. “Et si on éteignait les villes la nuit ?”

Restauration et buvette sur place

– 20h00 : sous chapiteau : tout public – gratuit

Concert « la compagnie des musiques télescopiques » Naviguant entre rock-psychédélique et dream-pop, le quatuor basé entre Bayonne et Bordeaux visite depuis 2010 des univers cinématographiques et totalement décloisonnés.

– à partir de 21h30 : autour du lac : tout public – gratuit

Spectacle entre osmose du feu, danse et pyrotechnie “OXO” par la compagnie AKOUMA.

Animation Astronomie

Prévoir tenue chaude et frontale pour le retour

Navettes disponibles à partir de Bagnères–de-Bigorre.

Le temps d’un week-end, le Parc national des Pyrénées en association avec le Cartel Bigourdan, vous invite à partir à la (re)découverte du ciel, des étoiles et du peuple de la nuit.

De vous immerger dans cet univers à la fois fascinant et indispensable à l’ensemble du vivant à l’occasion du premier Festival de la Nuit de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi.

au bord du lac à Payolle PAYOLLE Campan

