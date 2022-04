Le festival de la nuit Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Le festival de la nuit Bagnères-de-Bigorre, 6 mai 2022, Bagnères-de-Bigorre. Le festival de la nuit à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

2022-05-06 20:30:00 – 2022-05-06 à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Bagnères-de-Bigorre De vous immerger dans cet univers à la fois fascinant et indispensable à l’ensemble du vivant à l’occasion du premier Festival de la Nuit de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi. Les festivités débuteront avec la projection d’un film documentaire « Où sont passées les lucioles ? » de Corentin Kimenau. Un moment d’échange suivra la projection. (Tout public ) – Gratuit Le temps d’un week-end, le Parc national des Pyrénées en association avec le Cartel Bigourdan, vous invite à partir à la (re)découverte du ciel, des étoiles et du peuple de la nuit. +33 7 86 61 54 61 De vous immerger dans cet univers à la fois fascinant et indispensable à l’ensemble du vivant à l’occasion du premier Festival de la Nuit de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé du Pic du Midi. Les festivités débuteront avec la projection d’un film documentaire « Où sont passées les lucioles ? » de Corentin Kimenau. Un moment d’échange suivra la projection. (Tout public ) – Gratuit à l’Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-04-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse à l'Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville à l'Alamzic BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Le festival de la nuit Bagnères-de-Bigorre 2022-05-06 was last modified: by Le festival de la nuit Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 6 mai 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées