du mercredi 14 juillet au dimanche 18 juillet à Pôle associatif 38 Entrée libre et gratuite

Projection et concours de courts-métrages réalisés par les jeunes nantais. Pôle associatif 38 38 rue du Breil nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-14T18:00:00 2021-07-14T22:00:00;2021-07-15T15:00:00 2021-07-15T22:00:00;2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T22:00:00;2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T22:00:00;2021-07-18T15:00:00 2021-07-18T22:00:00

