2022-08-15 14:00:00 – 2022-08-15 23:59:00

Saône-et-Loire Sivignon EUR La trentième édition du Festival de la Chanson Francaise, organisée par le Foyer Rural De Sivignon.

Venez assister au concours de chant amateur à partir de 14h ou profitez de la gourmandise d’une choucroute accompagnée d’un verre de Vin d’Alsace à partir de 19h.

