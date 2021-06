Roubaix Le Non-Lieu Nord, Roubaix Le Festival de la Boulette Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Le Festival de la Boulette

Le Non-Lieu, le dimanche 13 juin

Le Non-Lieu, le dimanche 13 juin à 11:00

**Au programme :** * **La boulette qui se mange** : des stands proposant des boulettes salées et sucrées aux participants seront présents sur site. Les recettes seront réalisées par des assos du CRIC et des restaurateurs roubaisiens. Les publics pourront élire leur boulette favorite et un jury sera aussi mis en place pour désigner la meilleure boulette du festival. Un trophée réalisé par un designer (Simon Geneste) sera remis à celle ou celui qui aura réalisé la meilleure boulette. * **La boulette qui se raconte** : ici, nous sommes sur la boulette en tant que « gaffe ». En amont, des ateliers ont été réalisés avec des publics divers. En partenariat avec le Théâtre de l’Aventure de Hem, les participants ont pu raconter leurs plus grosses gaffes. Lors du festival des comédiens restitueront ces boulettes sur scène. * **La boulette qui se joue** : en amont du festival, plusieurs enfants des centres de loisirs de la ville ont participé à la réalisation de masques « boulette » avec le designer Simon Geneste. Au Non-Lieu, le designer a confectionné un ensemble de jeux en forme sphérique qui pourront être utilisés par les petits et les grands. **_Organisé dans le cadre de l’année thématique 2021, Année des Saveurs du monde._**

Entrée libre

Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix

2021-06-13T11:00:00 2021-06-13T19:00:00

2021-06-13T11:00:00 2021-06-13T19:00:00

