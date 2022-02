Le festival de guitare d’Aucamville et du Nord toulousain Centre d’animation Lalande Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Le festival de guitare d’Aucamville et du Nord toulousain Centre d’animation Lalande, 28 février 2022, Toulouse. Le festival de guitare d’Aucamville et du Nord toulousain

Centre d’animation Lalande, le lundi 28 février à 00:00

Exposition ————- **Christophe « Cocolo » Ferrer** Embarqué dans le bateau de la photo depuis qu’il est bambin, l’artiste nous invite à découvrir via ses objectifs sa vision du Festival de Guitare. Féru de musique et d’images, il rejoint les rangs du festival en 2007. Ayant à coeur de figer des moments uniques, ses images lui permettent d’exprimer ce qu’il perçoit du jeu des musiciens, de partager son émerveillement pour la musique live… et de parcourir 14 ans d’histoire, de 2007 à 2021. Culture Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T00:00:00 2022-02-28T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre d’animation Lalande Adresse 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre d’animation Lalande Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre d’animation Lalande Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Le festival de guitare d’Aucamville et du Nord toulousain Centre d’animation Lalande 2022-02-28 was last modified: by Le festival de guitare d’Aucamville et du Nord toulousain Centre d’animation Lalande Centre d’animation Lalande 28 février 2022 Centre d’animation Lalande Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne