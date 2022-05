LE FESTIVAL DE CANNES À CINÉJADE ! Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Retransmission de la cérémonie d’Ouverture, en direct du Festival de Cannes ce 17 mai à Cinéjade !

Cette séance est gratuite. Le film d’Ouverture du Festival, Coupez de Michel Hazanavicius avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris, sera diffusé à l’issue de la retransmission, au tarif habituel d’une séance. ( 20h sous-réserve de modification). Réservation ICI>>> COUPEZ !

Synopsis : Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage… Retransmission de la cérémonie d’Ouverture, en direct du Festival de Cannes ce 17 mai à Cinéjade !

